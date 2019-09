Première édition des Journées de la domotique

Sécurité domestique, assistance à l’autonomie, réduction des consommations d’énergie, communication, multimédia… Partant du constat que les utilisations pragmatiques et pratiques de la domotique sont encore trop souvent méconnues du grand public, Promotelec propose pour la première fois un événement exceptionnel et unique pour découvrir ce qu’est la domotique aujourd’hui. Articulées en deux temps, les Journées de la domotique commenceront du 18 au 20 novembre 2010, sur la place de la Défense où un espace de 900m² proposera un parcours pédagogique et interactif, en libre accès, pour se familiariser avec la domotique et ses bénéfices. Puis, du 20 au 28 novembre des logements équipés pourront être visités dans toute la France.

Trois jours pour découvrir la domotique dans un espace de 900 m² à la Défense. Du 18 au 20 novembre, place de La Défense à Paris, pour la première fois, un parcours initiatique sera entièrement dédié à la domotique. Les visiteurs se plongeront dans cinq univers différents pour vivre un ensemble d’expériences visuelles, interactives et sonores mettant en scène des installations domotiques qui répondent à des besoins spécifiques. Trois niveaux d’accès seront proposés : comprendre, expérimenter et approfondir suivant l’intérêt de chacun.

A chaque univers sa bulle.

1. L’expérience « sécurité du logement »

Cette bulle sera dédiée aux solutions domotiques qui existent pour renforcer la sécurité de son habitat (fuites d’eau, émanation de fumées, coupure secteur, …).

Par exemple, rien de pire que de rentrer chez soi et de découvrir que son nouveau plancher a été dévasté par une fuite d’eau qui aura coulé toute la journée. Avec une installation domotique très simple, ce type de cauchemar n’est plus qu’une vieille histoire. Fini les éponges, une alerte est émise dès détection d’une fuite et permet d’agir pour en limiter les dégâts.

2. L’expérience « assistance à l’autonomie »

Dans cet espace, les visiteurs seront invités, après avoir revêtu une paire de lunettes simulant la déficience visuelle, à localiser et manœuvrer des interrupteurs. Puis, ils seront ensuite amenés à vivre un exemple de situation de la vie courante que la domotique facilite : le cheminement nocturne de son lit jusqu’aux toilettes, sans se cogner dans les meubles, jouets ou coin de porte !

3. L’expérience « performance énergétique »

Faire des économies sur sa facture de chauffage sans se promener avec un anorak chez soi, avec la domotique, c’est possible. C’est précisément ce que la bulle performance énergétique va mettre en évidence. Depuis une terrasse à l’extérieur de la maison, le visiteur comprendra les bénéfices de l’automatisation des volets en fonction des saisons. Puis, à l’intérieur du logement, il pourra piloter le chauffage et suivre les consommations.

4. L’expérience « multimédia »

Cet espace sera dédié aux applications multimédia d’aujourd’hui et de demain. Pouvoir visionner des films en 3D ou rompre l’isolement d’une personne âgée grâce à la visioconférence, la bulle multimédia présente la manière dont un réseau de communication à très haut débit peut être utile. Que ce soit pour jouer en ligne depuis son canapé ou travailler sur internet dans la pièce de son choix, un réseau de communication à très haut débit interne au logement offre des solutions simples et efficaces pour connecter et brancher tout matériel (téléphone, téléviseur, ordinateur) partout dans le logement.

5. La bulle « scénario global »

Le visiteur est successivement plongé dans différents scénarii de vie dont l’automatisation est rendue possible grâce à la domotique, du type « je rentre du bureau », « je reçois des amis », « je pars en vacances ». Cette bulle propose une vision plus globale des bénéfices de la domotique tant sur le plan du confort, de la sécurité, que de la performance énergétique. La domotique permet ainsi un usage raisonné de son énergie et de l’électricité.

L’espace « approfondir »

Après avoir découvert et expérimenté, le visiteur entrera dans l’espace approfondir, un espace dédié aux informations pratiques liées à la domotique. En présence de professionnels, ils pourront poser leurs questions, recevoir des informations complémentaires et des conseils personnalisés.

Du 20 au 28 novembre, des logements à visiter dans toute la France

Au-delà de l’événement à la Défense, les journées de la domotique offrent la possibilité de visiter une maison de particuliers équipée.

Ainsi, du 20 au 28 novembre, les visiteurs inscrits, au préalable, sur le site internet www.journees-domotique.fr pourront se présenter exceptionnellement chez les particuliers participant à l’opération, pour découvrir des logements équipés de solutions domotiques. Les visiteurs auront l’occasion d’expérimenter et de découvrir en conditions réelles d’utilisation, des solutions d’assistance et de maintien à domicile, de performance énergétique, d’optimisation de la communication multimédia ou encore de sécurité domestique, et de connaître l’avis des utilisateurs en situation.