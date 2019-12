Première édition des Défis Mecenova du 20 au 24 juin

A l’occasion de l’année européenne du Bénévolat et du Volontariat, l’association IMS-Entreprendre pour la Cité lance la première édition des Défis Mecenova. Toute la semaine du 20 juin, les entreprises et leurs salariés se mobiliseront pour mener des actions solidaires en faveur d’associations. Dans l’agglomération de Lyon, les salariés de 7 entreprises repèreront les lieux publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour enrichir le site jaccede.com.

Du 20 au 24 juin, une trentaine d’entreprises, dont dix en Rhône-Alpes, vont solliciter plus de 500 000 salariés pour les mobiliser en faveur de causes. Des courses à pied pour récolter des dons, des rencontres avec des associations pour devenir bénévole, du parrainage de jeunes pour les préparer à s’insérer dans l’emploi…, toute la semaine sera consacrée à l’engagement bénévole des salariés au profit d’associations. Sur Villeurbanne, Bron et Ecully, une cinquantaine de collaborateurs vont repérer les lieux publics accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour l’association J’accède. Dans la continuité de leur démarche de solidarité et de promotion du Handicap, sept entreprises ont choisi d’impliquer leurs collaborateurs dans un défi commun,

« Agir ensemble pour une ville plus accessible » : Bayer, Casino Handipacte, Cegid, Crédit Agricole Centre-Est, Renault Trucks, Groupe Seb et Veolia Eau-Lyon Agglomération. Le bénévolat est en développement constant dans les entreprises. L’entreprise constitue un des lieux où l’on peut encore agir ensemble pour reconstruire du lien social, parer à l’émiettement des solidarités. Un nombre croissant d’entreprises souhaitent associer leurs collaborateurs à leur programme de mécénat et de partenariats solidaires. Selon le Benchmark Fondations réalisé par l’IMS en 2009, 62% des entreprises sondées proposent du mécénat et/ou du bénévolat de compétences aux collaborateurs de leur entreprise.

Ces actions sont devenues une des pierres angulaires des politiques visant à renforcer la cohésion interne de l’entreprise, mais également ses capacités d’innovation et ses relations avec son environnement local. Elles permettent également de redonner du sens au travail en créant une dynamique positive, mais aussi en amenant les salariés à développer des compétences transférables dans le champ de l’entreprise.

Une enquête sur l’engagement bénévole des salariés en France réalisée au sein des entreprises engagées sera publiée par l’IMS au lancement de cette semaine des Défis Mecenova.

Plus d’informations sur www.lesdefismecenova.org.