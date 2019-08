Première conférence régionale sur la prise en compte des personnes handicapées épileptiques en milieu hospitalier et médico-social

L’épilepsie touche en France environ 500 000 personnes dont la moitié a moins de 20 ans. Les patients atteints par cette pathologie sont souvent confrontés à une situation complexe associant des difficultés liées à la maladie et les problèmes liés à leur environnement familial et social.

Organisée par l’Association de Parents d’Enfants et d’Adultes Handicapés de Marignane (APEAHM) « Envol et Garrigue », cette conférence a lieu le jeudi 16 mai 2013 à 17h30. Elle sera l’occasion de faire un état des lieux sur la situation actuelle de l’épilepsie et d’aborder les problématiques de prise charge des personnes handicapées épileptiques en milieu hospitalier et dans les établissements médico-sociaux.

Pour l’Association Régionale pour l’Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté (ARI) et l’ensemble des partenaires qui s’associent à cet événement, le parcours de soins et le soutien psychologique et social des patients et de leur famille restent une priorité essentielle pour l’amélioration de la prise en charge des personnes handicapées épileptiques.

Le Professeur Fabrice Bartolmei, Neurologue du Service de Neurophysiologie Clinique de l’Hôpital de la Timone Adultes (AP-HM) et médecin-chef à l’Hôpital Henri Gastaut (ARI) présentera un état des lieux sur la prise en charge de l’épilepsie en milieu hospitalier et Françoise Thomas-Vialettes, présidente EFAPPE (Fédération d’Associations en faveur de Personnes handicapées par des Epilepsies sévères), vice-Présidente du CNE (Comité National pour l’Epilepsie) interviendra de manière plus spécifique sur la prise en charge de la personne handicapée épileptique en établissement médico-social.

La conférence ouverte aux familles, professionnels, représentants institutionnels et à toutes les personnes concernées par l’épilepsie et le handicap, se déroulera le jeudi 16 mai 2013 de 17h30 à 20h30 Avenue Jean-Louis Calderon, 13700 Marignane. Les intervenants et les partenaires se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions.

Contact : Cécile Rigard, service communication ARI – Tél. 06 38 64 88 96