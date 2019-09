Premier Téléthon jazz à l’Alhambra vendredi

Le premier Téléthon jazz, avec à l’affiche le saxophoniste ténor Sylvain Beuf en quartette et le groupe de jazz-fusion Sixun, aura lieu vendredi 7 décembre de 20h00 à 23h00 à l’Alhambra, à Paris.

La recette sera intégralement reversée à l’Association française contre les myopathies (AFM), créatrice du Téléthon, pour l’achat de machines médicales. Le groupe BNP Paribas, partenaire du Téléthon depuis la création de l’événement en 1987, finance cette soirée dont le prix des places est de 23 euros. “Il se trouve que notre groupe est engagé auprès de partenaires, qu’ils soient sportifs, culturels, humanitaires, et que nous sommes partenaires historiques de l’AFM, avant qu’elle ne créé le Téléthon”, a déclaré Olivier Dulac, directeur de le communication et des relations extérieures du groupe BNP Paribas.

“Par ailleurs, nous sommes l’un des plus importants mécènes privés dans le jazz au monde (à travers la Fondation BNP Paribas, ndlr), a ajouté Olivier Dulac. Du coup, l’idée est de faire bénéficier une cause avec la conjugaison de deux engagements, le Téléthon et le jazz”. L’édition 2012 du Téléthon, la 26e, au profit de la recherche contre les maladies rares, se tiendra les 7 et 8 décembre.

(AFP)