Les 17 et 18 mars 2011, l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles accueille le premier séminaire européen d’accessibilité. Celui-ci est placé sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication et organisé par l’association Tuttimobi.

Le château de Versailles considère la qualité et les conditions d’accueil de son public comme des priorités. De nouveaux travaux vont être programmés, dès 2011 et durant les années à venir, dans le cadre du Schéma direct eur pour le Grand Versailles en fonct ion de son avancée.

De nombreuses actions ont déjà été réalisées, en particulier en ce qui concerne les travaux et aménagements architect uraux, tels que la création d’un cheminement adapté dans la cour

d’honneur de 150 mètres de long ou la mise en place de disp ositifs d’accessibilité (rampes, élévateurs…) dans les différents esp aces intérieurs et extérieur, ou la création de cheminements adaptés dans les jardins avec la réalisation d’un élévateur parterre du Nord, grâce au soutien du mécénat de la Fondation d’entreprise Gaz de France.

Depuis 2005, le bureau des publics spécifiques a pour but d’améliorer l’accueil et d’offrir des visites adaptées aux personnes en situation de handicap et aux publics dits éloignés des musées. Il conçoit des act ivités, outils et opérations en direct ion des publics sp écifi ques en situation de handicap, ou d’éloignement des Musées. Les disp ositifs de médiation créés récemment sont nombreux, à l’image des aides à la visite et circuits proposés dans les jardins du Château comme dans ceux des Châteaux de Trianon et du Domaine de Marie-Antoinette, la création de l’atelier « senteurs », et d’un jeu de pist e dans les jardins sur le thème « mythologie et la métamorphose ». De nombreux projets sont également prévus pour l’année 2011, comme le déploiement d’un disp ositif de substitution permettant aux visiteurs à mobilité réduite de découvrir des « lieux cachés » ouverts aux visiteurs en visite conférence : arrières cours, escaliers étroits, salle de bains…

Le Séminaire européen d’accessibilité à Versailles

Pour répondre à la problématique d’accès du cadre bâti ancien protégé, un séminaire International soutenu par le minist ère de la Culture et de la Communication est organisé par l’association Tuttimobi, en collaboration avec l’Établissement public de Versailles.

La société Eo Guidage, Ponts Formation Editions, la Fondation Demeure Historique pour l’Avenir du Patrimoine et la Fondation Design For All sont partenaires de l’opération. Il s’agit simultanément d’un événement international pour progresser sur les quest ions d’accès à la vie culturelle pour les personnes handicapées, mais également d’un temps fort d’échanges réunissant les spécialistes du domaine à l’échelle internationale (Danemark, Suède, Espagne, Portugal, Italie, Grande-Bretagne) pour poser les bases d’une mise en accès respectueuse du « cadre bâti ancien protégé ».

Le château de Versailles, partenaire privilégié de l’opération, sera mis à l’honneur à l’occasion de ce séminaire : véritable symbole du cadre bâti ancien protégé, le château de Versailles constitue l’un des fleurons du patrimoine mondial. Sa fréquentation de six millions de visiteurs par an dont 70% de visiteurs « étrangers », ainsi que la complexité et la diversité du site, représentent un intéressant terrain d’expérimentation. L’Établissement public de Versailles met à disposition la prestigieuse Galerie des Batailles pour l’événement.

Les partenaires

Le ministère de la Culture et de la Communication finance l’opération. Il a mis en place le comité scientifique réunissant l’association Tuttimobi, le Centre des Monuments Nationaux, et l’Établissement public de Versailles pour st atuer sur des sujets à mettre en valeur à l’occasion du séminaire.

L’association Tuttimobi a pour objet de créer, développer et gérer tous moyens et actions permettant de promouvoir et d’améliorer la vie des personnes à mobilité réduite, de créer des situations d’échanges entre les différents acteurs (associations, organismes publics ou privés, etc.).

Depuis 2009, Tuttimobi a tissé un réseau avec des acteurs européens dans le domaine de l’accessibilité pour définir les bases d’une accessibilité respectueuse de tous (design for all) à l’échelle du continent.

Eo Guidage : depuis 15 ans, date de l’invention des feux sonores radiocommandés, cette société lyonnaise se mobilise pour apporter le meilleur service dans le guidage des personnes déficientes

visuelles. Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil des personnes en situation de handicap au château, la société Eo Guidage apporte son soutien en eff ect uant un acte de mécénat destiné à l’expérimentation de matériel de guidage, notamment à l’occasion du Séminaire Européen d’Accessibilité des 17-18 mars 2011. Ils s’agit de deux dispositifs : d’une part, un système de signalétique sonore dans la cour d’honneur permettra de test er le guidage des personnes déficientes

visuelles dans ce vaste esp ace. D’autre part, un dispositif d’éveil à la vigilance, intégré et réversible, sera également expérimenté dans l’escalier des Princes.

La Fondation Design for All, représentée dans la plupart des pays européens, est l’un des partenaires techniques de l’opération. Ponts Formation Edition, filiale de l’École des Ponts ParisTech, qui accompagne les acteurs de l’aménagement et de la construction dans le développement de leurs compétences, ainsi que La Fondation Demeure Historique pour l’Avenir du Patrimoine, créée en

2008 sous l’égide de la Fondation de France pour encourager la conservation et la mise en valeur du patrimoine protégé au titre des monuments historiques, soutiennent également cet événement.