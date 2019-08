Premier printemps du livre pour les écrivains handicapés… et les autres

Pour fêter le printemps, l’Association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » organise une journée sur le thème littérature et handicap : « Le Printemps du Livre ». Tous les parisiens et habitants de l’Ile de France sont invités à venir participer à cette manifestation, parrainée par Benoîte Groult, écrivaine et féministe et animée par Michel Chevalet, journaliste.

Elle comportera des conférences, des témoignages et des tables rondes autour de l’écriture et du handicap.

Trop souvent, des livres passionnants restent cachés à l’ombre des étagères, au fond des librairies, tout simplement parce que leurs auteurs n’occupent pas le devant de la scène médiatique. Nombreux sont ceux en situation de handicap qui écrivent/décrivent leur parcours, le plus souvent publiés de façon confidentielle ou à compte d’auteur. Le but de cette journée est de mettre en présence des sommités universitaires Charles Gardou, (Professeur, Université Lyon II), des médecins, Elisabeth Zuchma, des anthropologues Henri Jacques Stiker, des psychanalystes, des journalistes, mais aussi des artistes qui interviendront à une table ronde pour

expliciter leur rapport (personnel ou intellectuel) au handicap.

Philippe Sreiff, pilote de Formule 1, devenu tétraplégique après un accident aux essais du Grand Prix du Brésil en 1989, viendra nous livrer son expérience de vie. Michel Chevalet mènera les débats de la table ronde. Benoîte Groult, marraine de la journée, livrera ses sensations et réflexions. L’après-midi, Patrick Segal (“L’homme qui marchait dans sa tête”) présentera les écrivain(e)s et invitera le public à rencontrer et dialoguer avec les auteurs en situation de handicap.

Le matin : Des conférences et des tables rondes ayant pour objectif de rendre visible le combat et l’imaginaire des écrivains handicapés seront accompagnées par des témoignages, des autobiographies, des itinéraires singuliers, des réflexions et analyses autour du vécu du handicap. Des auteurs aux visages multiples et aux aventures riches et inattendues feront part de leurs expériences. Benoîte Groult conclura la matinée.

L’après-midi : Sous la présidence de Patrick Segal, les auteurs présenteront et dédicaceront leurs livres

Samedi 21 mars de 10h à 18h

Maison des associations du XV° arrondissement

22 rue de la Saïda, 75015 Paris

Ouvert à tous gratuitement

Vélotypie et LSF assurés