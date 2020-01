Premier hôpital exclusivement dédié aux ados en Europe, l’Espace Méditerranéen de l’Adolescence a été inauguré à Marseille durant l’été. On considère aujourd’hui que 85 % des adolescents vont bien. Les 15 % qui vont mal présentent de graves situations de souffrance psychique. Ces jeunes, qui ne sont plus tout à fait des enfants mais pas encore des adultes, ont besoin de soins spécifiques. L’Espace Méditerranéen de l’Adolescence à Marseille s’inscrit totalement dans cette optique : il s’agit du premier hôpital entièrement dédié aux adolescents, une structure inédite en Europe. Il propose des prises en charge diversifiées pour les adolescents souffrants de différentes pathologies psychiatriques et/ ou somatiques et est dirigé par le Professeur Marcel Rufo.