Premier Forum « Jeunesse-handicap-entreprise » au CIDJ

Jeudi 7 octobre 2010, de 10 h à 17 h, le CIDJ en partenariat avec la Société Générale et ARPEJEH organise un forum 100 % accessible pour choisir son entreprise et s’informer sur les métiers. L’objectif du premier « forum Jeunesse-handicapentreprise » est d’aider tous les jeunes en situation de handicap – quel qu’il soit – à s’orienter, se former en alternance ou trouver un emploi. 20 entreprises de tous les secteurs d’activité recruteront. Des entretiens personnalisés permettront d’être guidé dans ses démarches. Tous les organismes présents proposeront des conseils aux employeurs et aux professionnels. Des traducteurs en langue des signes et des plaquettes d’information en braille seront à la disposition des visiteurs. Un premier accueil personnalisé sera assuré par les conseillers du CIDJ, formés aux situations de handicap.

Un pôle orientation sera animé par la Mission handicap de l’Université Pierre et Marie Curie, le réseau de formation continue FAGERH/CRP, la LMDE. L’association ARPEJEH mettra en relation les jeunes avec des entreprises, pour les aider à construire un projet professionnel.

Un pôle conseil juridique sera animé par des juristes du Point d’accès au droit du CIDJ, d’APASO Paris et du CDAD.

Un cyber-emploi permettra de sélectionner des offres et de bénéficier d’un coaching (aide au dossier et préparation à l’entretien d’embauche). Participeront HANPLOI, Pôle emploi, Tremplin Entreprise et l’AFIJ.

L’espace Entreprises accueillera des entreprises de tous secteurs pour recruter et présenter leur métiers : banque, hôtellerie, énergie, informatique, télécommunications, bâtiment, restauration, luxe, etc..

Seront présents : ACCOR, ADECCO, Banque Populaire Rives de Paris, BNP PARISBAS, Bouygues télécom, Capgemini France, EDF, Lafarge Plâtres, LVMH, Mission handicap de la Société Générale, Mission handicap et reconversion de Dassault systèmes, Orange France Télécom, PLUS Interim, QUICK, Reed Expo.

Des offres de contrats en alternance seront proposés par SALTO et la plate-forme d’insertion JEREMY. APAIPS, APF Blanqui et la Sellerie parisienne recruteront et représenteront le secteur adapté.

Informations pratiques :

Jeudi 7 octobre 2010, de 10 h à 17 h, au CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6,

RER C Champ de Mars

L’entrée est libre. Il est utile de se munir de plusieurs CV. Le forum Jeunesse-Handicap-Entreprise est organisé dans le cadre de la « Semaine de l’insertion professionnelle ».

Une cellule « info handicap » se tiendra aux 3 autres forums : « Emploi sans diplôme » lundi 4 octobre, « Agences d’emploi » mardi 5 octobre et « Apprentissage » mercredi 6 octobre.