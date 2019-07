Premier Forum « Alternance-handicap »

Pour la première fois, le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ) acceuille le jeudi 17 mars, le Forum « Alternance-handicap »*. 100 % accessible, il permet de choisir sa formation en alternance et trouver son entreprise.

Ce forum est destiné à tous les jeunes en situation de handicap quel qu’il soit.

Il proposera :

– des entreprises de tous les secteurs d’activité

– des entretiens personnalisés

– des traducteurs en langue des signes, plaquettes d’information en braille

– un premier accueil personnalisé par les conseillers du CIDJ

« Espace Entreprises »

Des entreprises de tous secteurs proposeront des contrats du CAP au Master

Présence d’entreprises du secteur adapté proposant la VAE (validation des acquis de l’expérience) ou des formations.

Cyber-emploi

Consultation d’offres de contrats en alternance

Coaching (aide au dossier et préparation à l’entretien d’embauche).

Participeront l’Aadapt, Pôle emploi, Jobekia, Tremplin Entreprise et l’Afij (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés).

.

Pôle « Orientation » pour choisir sa formation

Tout savoir sur les formations en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation, avec les conseillères d’orientation psychologues du réseau Handicap Orientation de l’Académie de Paris, les conseillers d’ARPEJEH et du CIDJ. Le pôle « Conseil juridique » sera quant à lui animé par des juristes du Point d’accès au droit du CIDJ, d’Apaso Paris (Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation) et du CDAD (Conseil départemental d’accès au Droit).

Informations pratiques :

Jeudi 17 mars 2011, de 10 h à 17 h, au CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir Hakeim ligne 6, RER C Champ de Mars

Entrée libre et sans inscription pour les jeunes venant en individuel.

Accueil des groupes d’élèves sur inscription. Merci d’inscrire votre groupe (en indiquant heure d’arrivée, nombre, âge et niveau des élèves) par mail à groupe@cidj.com

Une confirmation vous sera envoyée.

Le forum Alternance-Handicap est organisé dans le cadre de la « Semaine de l’orientation du CIDJ ».

Un pôle « info handicap » se tiendra aux trois autres forums : « Formation continue » lundi 14 mars,

« Découverte des métiers » mardi 15 mars et « Entretiens d’orientation » mercredi 16 mars 2011.

* En partenariat avec la Société Générale et ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Études de Jeunes Élèves et Étudiants Handicapés)