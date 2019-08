Premier Festival en faveur des Enfants Autistes…

Espoir et liberté, l’autisme autrement… est heureuse de présenter Aron’c, J.C Kitoslev, Thedy, Marshall, Tomasz, Subotica, Loren’co, Nicolas Vassilief-Gullivan… et encore bien d’autres… DJ et Ambiance, avec la participation de Lisa Hash, Orgammon. Autour de la défense des droits de l’enfant autiste dès le plus jeune âge, le droit à l’espoir, à la vie, au bonheur, à l’apprentissage, à la culture, à la vie, à leur vie… L’autisme ne doit plus être gardé sous silence, faites de ectte fête un immense mouvement de solidarité et de respect, dans une ambiance de joie et d’espoir. Les enfants ont besoin de tous ! 5 et 6 septembre 2009, Montpellier, Languedoc-Roussillon 34000 FR tarif : 25 euros