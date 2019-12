Premier essai humain

La Food and Drug Administration américaine a donné son feu vert au premier essai mondial sur l’homme d’une thérapie réalisée à partir de cellules souches embryonnaires humaines.

Il est destiné à traiter une dizaine de patients paraplégiques suite à de graves lésions de la moelle épinière. L’objectif est d’injecter sur des volontaires des cellules dérivées de cellules souches embryonnaires humaines, dans l’espoir qu’elle puissent régénérer les cellules nerveuses endommagées et, potentiellement, permettre à la personne paralysée de retrouver sa capacité de mouvement.

Questions éthiques

Les cellules souches embryonnaires représenteraient aussi un énorme espoir pour guérir le cancer, le diabète ou la maladie d’Alzheimer. Les cellules souches embryonnaires sont les seules à avoir la capacité de se développer dans n’importe quel type de cellules. La principale difficulté pour les chercheurs est d’obtenir que les cellules souches embryonnaires « se différencient » pour devenir des cellules « réparatrices » et non pas de se transformer en cellules indésirables comme des tumeurs. Leur utilisation soulève des questions éthiques car elles sont prélevées sur l’embryon au premier stade de son développement (blastocyte), entraînant sa destruction. Il s’agit surtout des cellules provenant d’embryons surnuméraires laissés par des couples dans des cliniques pratiquant la fécondation in vitro.