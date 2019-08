Dans le cadre de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées 2010, les Rotary Club de Melun Vicomté et Sénart et Pro Métiers Conseil Formation ont créé un Club de parrainage. Pro Métiers Conseil Formation, spécialiste du conseil en entreprise, de la formation et de l’aide à l’emploi des travailleurs handicapés, est la structure support de ce Club de Parrainage.

Le parrainage consiste à faciliter l’accès à l’emploi de demandeurs d’emploi travailleurs handicapés en les faisant accompagner par des personnes bénévoles. Les parrains sont des hommes et des femmes présentant des aptitudes de médiateur. Ils partagent leurs réseaux et transmettent leurs expériences professionnelles. C’est le premier Club de parrainage, à destination des personnes handicapées, créé en Seine-et-Marne. Pour la création de ce Club, Pro Métiers Conseil Formation s’est rapproché d’Insertion et Développement à Melun. Cette structure, à l’initiative d’un club de parrainage pour les moins de 26 ans et forte de nombreuses années d’expérience, a guidé et conseillé Pro Métiers. Une rencontre entre des parrains d’Insertion et développement et les futurs parrains du « Club handicap » a eu lieu il y a quelques mois.

Dans un premier temps, dix parrains d’horizons professionnels différents (imprimerie, industrie, grande distribution, ressources humaines, droit, secteur médical, architecture, secteur bancaire, énergie) ont souhaité se lancer dans l’aventure.

Ce parrainage est réalisé en lien avec l’ESAT « Les Ateliers de Germenoy » et les services d’accompagnement (SAVS et SAMSAH). Une convention de partenariat entre Pro Métiers Conseil formation et l’ESAT Ateliers de Germenoy a été signée. Pro Métiers, l’ESAT « Les Ateliers de Germenoy » et les services d’accompagnement (SAVS et SAMSAH) forment les parrains à l’accompagnement professionnel et social des personnes handicapées.