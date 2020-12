Préjugés: Une enquête sur la perception du handicap en entreprise

Listen to this article Listen to this article





« Pour plus de 2 Français sur 3, l’État et les entreprises ne s’impliquent pas suffisamment pour faire reculer les discriminations à l’égard des personnes handicapées ». C’est ce que révèle l’enquête « La perception des personnes en situation de handicap par les Français » réalisée par l’institut BVA pour l’agence E&H LAB en octobre 2014 en parallèle de la campagne de sensibilisation « Piétinons les préjugés » pour mettre fin aux idées reçues sur le handicap. Menée auprès d’un échantillon de 1261 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, cette étude démontre également que :

– 86 % des personnes interrogées estiment que les personnes handicapées ne sont pas assez représentées dans la classe politique française.

– 67% estiment que l’Etat et 71% que les entreprises ne s’impliquent pas suffisamment pour faire reculer les discriminations à l’égard des personnes en situation de handicap.

– 76 % des sondés pensent que les travailleurs handicapés sont performants, mais pour 44% d’entre eux, ils sont difficiles à intégrer en entreprise et ne peuvent pas facilement évoluer ou être promus d’un poste à un autre poste.

« Des chiffres qui montrent la nécessité de faire évoluer les perceptions sur les personnes en situation de handicap en déconstruisant les idées reçues », conclut E&H LAB.