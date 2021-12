Préjugés sur le handicap et réflexion sur la vie : “Presque” arrive en salles

Ecouter article Ecouter article

Porté par Bernard Campan et Alexandre Jollien, “Presque” fait fi des préjugés sur le handicap, la vie et le bonheur.

Des personnages hauts en couleurs, des rencontres singulières, des surprises, des émotions, des répliques insolites, des paysages pittoresques : Tels sont les riches ingrédients qui composent « Presque », comédie dramatique interprétée par Alexandre Jollien et Bernard Campan. Un véritable outil de réflexion personnel et de lutte contre les préjugés liés à la différence et au handicap.

Un scénario riche en rebondissements…

Un long métrage à travers lequel les deux personnages principaux nous embarquent dans un voyage initiatique où se côtoient avec humour des interrogations sur la vie, la mort, le handicap, le travail, la famille, les sentiments, la normalité, la différence et le bonheur. Un jeune livreur infirme moteur cérébral qui croque la vie à pleine dents malgré les obstacles qui se dressent sur sa route. Un homme mûre, morose, qui observe le temps défiler machinalement tout en exerçant son métier de croque-mort. Deux chemins et deux univers diamétralement opposés qui s’entrechoquent et font exploser les préjugés. Deux âmes égarées qui partagent une même volonté de s’affranchir du regard des autres, de faire leurs propres choix et de conquérir leur liberté, quoi qu’il en coûte.

…qui fait la part belle à la philosophie

Montaigne, Platon, Épicure, Nietzche, Spinoza… Ponctué de célèbres citations philosophiques, ce film inclassable invite chaque spectateur à remettre en question sa manière d’aborder les autres, à considérer chaque jour comme une nouvelle opportunité d’être heureux, et à prendre du recul sur la façon de vivre et de penser de chacun. “Dès qu’on passe une porte, on meurt, on laisse passer les regrets et on s’ouvre à la grande vie”, déclame ainsi Alexandre Jollien, lui-même philosophe, aux oreilles de Bernard Campan, alors que les deux compères enchaînent les péripéties.

« Presque », à découvrir dans les salles de cinéma à partir du 26 janvier 2022. Durée : 1h 31 min. Comédie dramatique. Un film de Bernard Campan et Alexandre Jollien qui aborde les préjugés sur le handicap, la vie et le bonheur.

En photo : Bernard Campan et Alexandre Jollien dans le film “Presque”.