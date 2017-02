Préjugés sur le cancer: un ouvrage de clarification

Le cancer sans tabou ni trompette: un livre pédagogique qui s’attaque aux préjugés sur le cancer



Cet ouvrage réalisé par Valérie Sugg, psycho-oncologue lyonnaise travaillant au Centre Hospitalier Lyon-Sud et spécialisée en cancérologie a deux objectifs : rendre hommage à toutes les personnes touchées par un cancer en leur proposant des explications et témoignages, lutter contre les préjugés sur le cancer et faire la chasse aux idées reçues sur cette maladie.

Ainsi ce livre s’adresse aussi bien aux personnes touchées par l’épreuve du cancer qu’à leurs proches et soignants. Voici quelques extraits de la partie consacrée aux préjugés sur le cancer.

« Le cancer est-il contagieux ? Cela paraît étonnant mais de nos jours cette croyance demeure encore. Le cancer n’est pas contagieux, mais certains cancers ont effectivement des origines infectieuses, c’est-à-dire qu’ils se développent à partir d’une infection causée par un virus ou une bactérie. Ces derniers ne provoquent pas directement un cancer, mais entraînent une infection chronique qui en favorise l’apparition.

Un cancer peut-il se développer dans n’importe quelle région du corps ? En principe, un cancer peut apparaître à n’importe quel endroit où des cellules se divisent. Certains tissus et organes y sont toutefois plus sensibles que d’autres. Chez les femmes, le cancer du sein est de loin le plus fréquent, chez les hommes ce sont les cancers de la prostate qui occupent le haut du classement.

Comment savoir si l’on souffre d’un cancer ? Quelques symptômes susceptibles de trahir la présence d’une pathologie maligne : une raucité ou une toux persistante (surtout chez un fumeur ou ex-fumeur) ; des difficultés à déglutir ; des modifications de la fréquence des selles (diarrhée, constipation persistante ou alternance des deux) ; troubles urinaires chez l’homme, une perte de poids, une fatigue ou une fièvre persistante sans cause manifeste ; des saignements anormaux ; la présence d’un nodule ou d’une « boule » à n’importe quel endroit du corps, l’apparition d’un nouveau grain de beauté ou la transformation d’un grain de beauté existant; une lésion cutanée ou buccale qui tarde à guérir ».

« Cancer : sans tabou ni trompette », Valérie Sugg, Éditions Kawa, 23,95 euros, 278 pages.

