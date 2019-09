Recherche sur les maladies neurologiques rares ou dégénératives

Michael Jones parraine l’événement musical de la saison «Musiques en têtes». Les recettes de la soirée seront versées au profit de la recherche sur les maladies neurologiques rares et dégénératives. Le musicien souhaitant s’investir et aider la recherche sur les maladies neurologiques rares et dégénératives s’est tourné vers Musiques en têtes. L’événement musical qui réunira différentes ambiances musicales : ambiance pop et variétés internationales, ambiance jazz, classique, chant lyrique. Les bénéfices seront versés pour la recherche contre les maladies rares et dégénératives.

Les soutiens iront aux Associations de recherche sur les maladies neurologiques rares suivantes :

o Association Francophone du Syndrôme d’Angelman (AFSA)

o Connaitre les syndrômes Cérébelleux (CSC)

o France Parkinson

Rendez-vous le Samedi 3 octobre 2009 à l’Espace Saint-Exupéry à Marignane pour ce concert-événement.

Comment réserver ses places ?

– 2 points de ventes pour acheter vos billets: l’Office de Tourisme de Marignane et le Centre E.Leclerc à Marignane

Si cet événement exceptionnel vous intéresse, réservez votre billet dès à présent

Des ventes seront possibles sur place, en fonction des disponibilités