« Pré-inscription » des travailleurs à faible ressource dans les Hauts-de-Seine

Du 15 avril au 31 mai, le Conseil général des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine (CAF 92), invite les personnes susceptibles de bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA) à se « pré-enregistrer » auprès des agences CAF, des espaces Insertion, des services sociaux départementaux, mais aussi des centres communaux d’action sociale (CCAS) du département.

Objectif : identifier le plus rapidement possible les publics concernés, notamment les travailleurs aux revenus inférieurs à 2,2 fois le RMI, soit 33 000 personnes. Et ce avant la mise en œuvre du RSA le 1er juin afin d’éviter un engorgement des services responsables du traitement des dossiers. Cette participation des différentes institutions est l’un des facteurs déterminants dans le succès de l’opération de par leur proximité immédiate avec tous les usagers.

Mis en place par le Conseil général et la CAF 92, le RSA remplacera à partir du 1er juin le Revenu minimum d’insertion (RMI) et l’Allocation parent isolé (API). Le premier versement interviendra le 6 juillet.

Près de 60 000 personnes sont potentiellement concernées : les plus de 25 ans (ou moins de 25 ans avec un enfant à charge) sans activité, notamment les bénéficiaires actuels du RMI et de l’API (24 000 personnes) ou exerçant ou reprenant une activité professionnelle (33 000 personnes).

Les allocataires du RMI et de l’API ont été informés par courrier qu’ils seront automatiquement bénéficiaires du RSA.

Pour les autres publics, voici les démarches à suivre :

– Faire un test d’éligibilité sur les sites www.hauts-de-seine.net ou www.caf.fr

– Editer une demande RSA ou la retirer auprès des lieux d’accueil de proximité : les 8 agences et 12 lieux de permanence d’action sociale de la CAF, les 18 centres de paiement de la CPAM, les espaces Insertion ainsi que la plupart des CCAS.

– Remplir la demande de RSA : des personnes sont présentes dans les lieux d’accueil de proximité pour aider ceux qui le désirent à la remplir.

– Transmettre la demande, complétée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, par voie postale à la CAF ou par dépôt dans ces mêmes lieux d’accueil (sauf CPAM).

– Un accueil téléphonique est aussi mis en place : le 3939, Numéro d’appel national et le 08 20 25 92 10 (0,112 € la 1ère minute, 0,09 € les suivantes, à partir d’un poste fixe), plate-forme régionale de la CAF.