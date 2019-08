Pratiquer le Hockey sur glace avec Loisirs Assis Evasion

Depuis 14 ans l’association Loisirs Assis Evasion ne cesse de développer des activités de pleine nature pour les personnes handicapées, été comme hiver. Le ski en hiver, le fauteuil tout terrain en été, le parapente, et en toute saison, et désormais rendre le patin à glace avec la luge de hockey.



La luge de hockey sur luge a été inventée dans un centre de réadaptation suédois au début des années 1960, lorsque des athlètes handicapés ont décidé de continuer à jouer au hockey malgré leur handicap. Ils ont donc utilisé deux patins de hockey ordinaires et conçu un cadre en métal (appelé luge) qu’ils ont fixé sur les patins. Utilisant de petits bâtons pour se déplacer sur la glace, ils ont joué leur première partie de hockey sur luge à l’extérieur, sur un lac gelé situé au sud de Stockholm. En 1969, Stockholm possédait une ligue de hockey sur luge composée de cinq équipes.

Le hockey sur luge a été intégré aux Jeux Paralympiques d’hiver en 1994 à Lillehammer, en Norvège. Il se joue dans 13 pays dont principalement, le Canada, la Norvège, les Etats-Unis et la Suède. Elle est peu développée en France, on compte quelques patinoires équipées. Nous avons au sein du Pays du Mont Blanc 3 patinoires, à Megève, à St Gervais les bains et à Chamonix. Ce matériel permettrait aux personnes en situation de handicap d’accéder au plaisir de la glisse sur patins et de diversifier leurs activités en famille.

De plus, l’appareil peut être adapté pour les personnes lourdement handicapées. Avec un arceau de maintien placé à l’arrière et un dossier relevé (les modèles récents comportent même un appuie-tête), l’engin de hockey-luge devient un fauteuil sur glace qui permet à des personnes complètement paralysées ou ne disposant pas des moyens physiques qui leur assureraient une propulsion autonome, de profiter des joies de la glisse. L’engin est piloté par un patineur debout, à la manière d’un fauteuil ski. Que ce soit en hockey ou en fauteuil, la personne handicapée est sanglée dans la coque et ses jambes sur la luge.

Les équipements sont disponibles depuis fin 2008 grâce au Fond de Solidarité de la GMF. L’inauguration du matériel a eu lieu à Megève début janvier.

Loisirs Assis evasion : 266 Impasse BOESNA – 74190 – PASSY

Tél. 06.73.39.81.78 ou www.loisirs-assis-evasion.com