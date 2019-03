Pratique sportive des personnes en situation de handicap : Colloque

Colloque à Paris le 27 mars : Développer la pratique sportive des personnes en situation de handicap

En France, les taux de pratique sportive des personnes en situation de handicap demeurent très en-deçà de ceux du reste de la population. Le 27 mars a lieu la Journée nationale du sport et du handicap, qui a pour but de sensibiliser aux possibilités du sport-handicap, lutter contre l’isolement et briser les barrières sociales. Le think tank Sport et Citoyenneté et l’ANESTAPS organisent lors de cette journée un colloque qui vise à proposer des solutions pour encourager la pratique para-sportive et favoriser l’inclusion.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 15% de la population mondiale vit au quotidien des situations de handicap. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), reconnaît dans son article 30 leur droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports. L’épanouissement, la santé, le bien-être et le lien social sont au cœur de ces réflexions.

En France, la loi du 11 février 2005 doit faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap dans la cité, en ce qui concerne le cadre bâti, mais aussi l’ensemble des services, l’accueil, l’information et les pratiques en elles-mêmes.

Malgré tout, les activités physiques et sportives, maillon essentiel de la vie sociale et locale, restent inaccessibles à de nombreux individus en situation de handicap. Non seulement les infrastructures sont souvent inadaptées, mais les transports collectifs et l’aménagement des espaces publics ne sont que trop rarement conçus pour ces personnes. Quant à l’offre des fédérations, des clubs, des établissements ou du secteur marchand, elle ne correspond pas toujours aux besoins et aux attentes, notamment concernant le sport hors compétition. C’est donc la dimension d’accessibilité qu’il faut interroger dans nos territoires, ainsi que le degré d’information et de sensibilisation de la population.

Alors que des objectifs ambitieux ont été fixés en matière de haut niveau et de développement des pratiques à l’horizon 2024, quelles offres sportives sont aujourd’hui nécessaires pour toucher les publics en situation de handicap ? Comment les fédérations historiques (Fédération Française Handisport et Fédération Française de Sport Adapté) se positionnent-elles face à ces enjeux ? Comment accompagner les fédérations délégataires et affinitaires dans leur plan de développement en faveur des publics en situation de handicap ?

Au-delà de la pratique fédérale, comment accompagner les acteurs sociaux et médico-sociaux dans la fourniture d’une offre de pratique sportive adaptée et sécurisée ? Quelles bonnes pratiques peuvent-être identifiées dans les territoires ? Quelles sont les réponses à apporter pour promouvoir une offre sportive de proximité et permettre à chacun de pratiquer le sport de son choix, dans le cadre de son choix ?

Colloque « Comment développer la pratique para-sportive et favoriser l’inclusion ? » Mairie du 3e arrondissement – Paris 08h30 : Accueil des participants 09h30 : Table ronde: Développer la pratique sportive des personnes en situation de handicap dans le cadre fédéral 10h35 : Table ronde: Encourager une pratique régulière de proximité 12h00 : Fin du colloque En présence notamment de : Marie-Amélie Le Fur, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français

Hab-Eddine Sebiane, ambassadeur du CPSF

Charles Rozoy, champion paralympique, collaborateur de la ministre des Sports chargé de la politique sur le handicap

Yanis Bacha, journaliste, ancien conseiller ministériel, préfigurateur du Fonds de dotation de France 2023

Lydie Cohen, Juriste doctorante, LLC et associés et Centre de Droit et d’Economie du Sport, membre du Comité scientifique de Sport et Citoyenneté

Christophe Carayon, Adjoint au DTN de Fédération Française Handisport, double champion paralympique

Isabelle Delaplace, Déléguée générale, Fondation d’entreprise FDJ De 12h à 18h, des activités de sensibilisation à destination du grand public seront proposées Place de la République : ceci-foot, basket fauteuil, volley assis, activités de sport adapté et de sport partagé.

Infos et inscriptions pour ce colloque dédié à la pratique sportive des personnes en situation de handicap : https://www.sportetcitoyennete.com/articles/colloque-comment-developper-la-pratique-para-sportive-et-favoriser-linclusion