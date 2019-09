Praticiens aveugles et malvoyants : Un SPA école dédié à leur formation

Un SPA école pour former les praticiens aveugles et malvoyants

Dans le cadre de son action d’accompagnement des personnes déficientes visuelles dans le secteur du « bien-être », « Le Spa Dans Le Noir ? » s’associe à Ethik Connection, agence de la diversité innovante, pour créer un spa-école unique en son genre. Celui-ci s’adresse tout particulièrement aux futurs praticiens aveugles et malvoyants.

Ainsi, les deux structures ont inauguré, le 19 juin dernier, au sein de l’Hôtel Molitor à Paris, un projet pilote de formation accessible aux personnes déficientes visuelles préparant au CAP « Esthétique, Cosmétique et Parfumerie ».

À travers ce dispositif, le Spa Dans Le Noir ? s’engage à former des praticiens aveugles ou malvoyants dans l’univers du « bien-être » avec comme objectif de les préparer aux examens du CAP Esthétique, Cosmétique et Parfumerie et de les former aux soins corps. En parallèle, Ethik Connection assure le sourcing, l’accompagnement et le suivi dans la formation et dans l’emploi des candidats durant l’intégralité du cursus afin de garantir le succès du dispositif. Les entreprises partenaires – le Spa Diane Barrière d’Enghien-les-Bains et le Spa by Clarins de l’Hôtel Molitor – accueillent les candidats de la première promotion via une période de stage.

La Fédération des Aveugles et des Amblyopes de France, quant à elle, a tenu à financer ce projet en raison des perspectives d’emploi.