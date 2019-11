Pour une rentrée solidaire

Le Kit Plio, conçu par Handicap International, est un kit de 10 protège-livres prêts à l’emploi. Pas besoin de ciseaux, ni de ruban adhésif, les protège-livres sont prédécoupés et comportent des bandes adhésives repositionnables (on peut coller et décoller à volonté). Le Kit Plio permet de couvrir livres et cahiers en un temps record, c’est si facile et rapide qu’il peut être placé entre toutes les mains, même débutantes !

Pour les 10 ans du Kit Plio, les étiquettes scolaires inclues dans le pack sont illustrées de Spidigo, Rigoligo et Rochongo, les mascottes rigolotes et ludiques de Handicap International qui sensibilisent les 8-12 ans au handicap.

En pratique :

– Le Kit Plio est en vente dès le 15 juillet

– Disponible dans toutes les grandes surfaces alimentaires, les grands magasins, les librairies papeteries et sur le site de l’association.

– prix de vente 5 euros*, dont 1 euro permet de financer les actions de Handicap International sur le terrain

* Prix conseillé

Et surtout, le Kit Plio permet à Handicap International de financer ses actions en faveur des personnes handicapées.

Pratique, le Kit Plio est également solidaire et citoyen : il est conditionné en ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail), favorisant ainsi l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en France. Egalement généreux, il a pour vocation de collecter des fonds en faveur des personnes handicapées. Pour chaque Kit Plio acheté, 1 euro vient financer les programmes humanitaires de l’association dans plus de 60 pays.

Bénéficiant d’une forte notoriété, le Kit Plio est aujourd’hui un produit plébiscité par les consom’acteurs avec des ventes en croissance permanente. Avec un objectif pour la prochaine rentrée des classes de 480 000 unités vendues, le Kit Plio talonne aujourd’hui le Sac à Sapin, 1er produit-partage de l’association conçu il y a 15 ans.