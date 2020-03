Pour une rentrée solidaire, choisissez le Kit Plio de Handicap International

Commercialisé depuis 1999, le Kit Plio est aujourd’hui un incontournable de la rentrée. Ingénieux, ce kit prêt à l’emploi permet de couvrir 10 livres très facilement, tout en faisant une bonne action. Retrouvez-le au rayon rentrée scolaire à partir du 15 juillet.

Pratique et rapide…

Les enfants et leurs parents gagnent du temps grâce à ces protège-livres prédécoupés et préencollés. Plus besoin de ciseaux, ni de ruban adhésif, on peut couvrir 10 livres en deux temps, trois mouvements et même les personnaliser grâce aux 10 étiquettes illustrées de mascottes mangas inclues. A la rentrée 2009, plus de 4 500 000 livres ont été couverts grâce à lui. Le Kit Plio est plébiscité par les petits et les grands « consom’acteurs » et enregistre des ventes en croissance permanente. Cette année, l’objectif est de dépasser les 480 000 Kit Plio distribués.

… Le Kit Plio est doublement solidaire

Le Kit Plio est un produit citoyen.

Fabriqué en France et conditionné en Rhône-Alpes dans un ESAT (Etablissement de service d’aide par le travail), il participe à l’insertion économique et socioprofessionnelle de personnes handicapées. Une vingtaine de salariés handicapés travaille à temps plein et à l’année au conditionnement des deux produits-partage phares de Handicap International, le Kit Plio et le Sac à Sapin.

Le Kit Plio est généreux.

Chaque produit acheté 5 € permet de collecter 1 € pour Handicap International, et ainsi de financer les actions de l’association dans 60 pays.

Avec le Kit Plio, couvrir ses livres ici, c’est aussi aider concrètement des personnes vulnérables là-bas.

Où ? Dans les grandes surfaces alimentaires, les librairies et les papeteries, et site de l’association :

www.handicap-international.fr/boutique

Quand ? En vente dès le 15 juillet 2010

Combien ? 5€, dont 1€ reversé à Handicap International pour financer ses programmes