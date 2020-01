Pour un téléphone accessible

Des étudiants de l’ISEN Lille ont développé Voice SmartAccess, une application Android qui permet aux personnes ayant une déficience vocale de pouvoir utiliser leur téléphone, grâce à une synthèse vocale. Elle est disponible gratuitement sur le Google Play.

La téléphonie mobile est un lien social très important dans la vie des jeunes. Depuis, quelques années, elle a connu une véritable révolution, notamment avec la commercialisation du Smartphone, qui offre différents moyens de communications et l’accès à internet. Malheureusement, certaines personnes présentant un trouble de la communication verbale, qu’il soit temporaire ou permanent, sont aujourd’hui laissées en marge de cette évolution car elles ne peuvent utiliser que les moyens de communication qui passent par l’écrit.

Quatre étudiants de l’Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique de Lille, Axel Debray, Robin Kaminski, Charline Renart et Maxime Vermereen, ont été sensibilisés à ce problème. Tout à commencer par un projet scolaire encadré par l’enseignant chercheur Mikaël Morelle qui a décidé de mettre les compétences techniques de ses élèves au service de l’Association des Paralysés de France (APF), représentée par Monsieur Thierry Danigo, ergothérapeute et conseiller en nouvelles technologies au service des personnes en situation de handicap. Ce projet est aussi soutenu par Réseau Nouvelles Technologies (RNT).

Ils ont donc mis au point une application Android, qui permet à des personnes atteintes d’une déficience vocale, de communiquer verbalement lors d’un appel téléphonique ou en face-à-face. La conversation s’effectue grâce à une conversion de texte à parole, avec une synthèse vocale. L’utilisateur saisit au clavier le message qu’il souhaite, ou le choisit parmi une liste de phrases préenregistrées, et la synthèse vocale convertit « l’écrit » en son.

L’application propose plusieurs fonctionnalités : la proposition d’une base de données de messages utiles quotidiennement, la gestion des appels, l’accès au répertoire téléphonique, la préparation d’une conversation, la gestion des appels d’urgence mais aussi la possibilité d’utiliser l’application pour une discussion en face-à-face. Cette application est destinée aux utilisateurs de Smartphone, mais son interface graphique simplifiée la rend utilisable par tous.

Le projet Voice SmartAccess a remporté le trophée Handi-innovation lors de la cinquième édition des trophées Handi- Friends le 22 mars dernier. L’application est disponible pour tous et gratuitement sur le Google Play.