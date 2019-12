Pour un Noël écologique, solidaire et malin !

Commercialisé depuis 1993, le Sac à Sapin est devenu un indispensable des fêtes de Noël. Il décore et emballe le sapin tout en permettant de faire une bonne action en faveur de l’environnement et des personnes vulnérables. Chaque année, ce sont près de 650 000 euros qui sont reversés à Handicap International grâce à ce produit partage. Depuis 17 ans, le Sac à Sapin est devenu familier à des milliers de foyers. Coquet, trouvant sa place au pied du sapin pour protéger le sol des aiguilles et l’embellir de sa couleur dorée pendant les fêtes, puis pour l’emballer proprement après les réjouissances.

Fabriqué à partir de céréales étiquetées non OGM, il est 100 % biodégradable. La matière composant le Sac à Sapin est labellisée « OK Compost », selon la norme européenne EN 13432. Une fois les fêtes finies, le sac de Handicap International permet d’emballer le sapin et de le transporter facilement jusqu’aux déchetteries, où il se décompose en 4 à 8 semaines seulement.

… et solidaire

Le Sac à Sapin est conditionné par des travailleurs handicapés à l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Mornant dans le Rhône. Il permet ainsi l’insertion économique et sociale d’une vingtaine de personnes en situation de handicap.

Le Sac à Sapin réunira petits et grands autour d’un geste écologique et solidaire, pour des fêtes de Noël vraiment chaleureuses et conviviales. Et sur chaque Sac à Sapin vendu à 5€, 1,30€ est reversé à Handicap International pour financer ses actions humanitaires sur le terrain dans plus de 60 pays.

Lieux de vente : dans toutes les grandes surfaces alimentaires, grands magasins, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes et pépiniéristes et sur le site de l’association :

www.handicap-international.fr

Date de mise en vente : dès le 1er novembre 2010.