Pour ne pas se tuer à la tâche

Ils se sont suicidés dans une agence bancaire, un bureau d’étude ou une centrale nucléaire. Ils sont les dernières victimes d’un nouveau mal du siècle : le stress qui tue. Course à la productivité, précarité de l’emploi, isolement des salariés, mise au rebut des cadres… sont responsables de ce fléau. Depuis quelques mois, la liste s’allonge. Trois suicides chez Renault, six chez PSA, quatre à la centrale nucléaire de Chinon, un à la Poste, etc. Le travail peut-il nous pousser au suicide ? Est-il responsable de certaines de nos souffrances psychiques quotidiennes ? Quel rapport y a-t-il entre un mal de dos et un boulot auquel vous pensez, chaque jour, en vous disant : « J’en ai plein le dos » ? Est-ce une première étape qui, de fil en aiguille, va vous conduire vers l’arrêt de travail, puis, qui sait, vers une dépression et même un suicide ? Dominique Huez, médecin du travail, vice-président du syndicat des médecins Edf-Gdf et vice-président de l’association Santé et médecine du travail, démonte le mécanisme du mal être au travail à partir de cas concrets. Expert et acteur de premier plan, il est l’un des rares médecins du travail à oser parler du mal être engendré par le travail. Il analyse et décode les signes avant-coureurs. Il explique aussi pourquoi le travail peut être source d’une véritable souffrance et pourquoi les différents numéros et cellules d’écoute sur le stress sont une aberration. Souffrir au travail – comprendre pour agir par D. Huez – Ed. Michel Lafont – Prix public : 18,95 €