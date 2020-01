Pour l’association Sidaction, “le Pape ne met toujours pas le préservatif à sa bonne place”

Dans un ouvrage à paraître dans quelques jours, S.S. le Pape Benoît XVI évoque des situations où l’utilisation du préservatif lui semble admissible. “Mais, explique t’on chez Sisaction, dans le même temps, il continue d’affirmer que « ce n’est pas la façon à proprement parler de venir à bout du mal de l’infection à VIH. ” Les acteurs de la lutte contre le sida désolent d’une nouvelle prise de position qui est à l’opposé des certitudes scientifiques. Pour Sidaction, l’utilisation du préservatif doit être promue de façon étendue partout où des hommes et des femmes sont exposés au VIH et la distribution de préservatifs et de lubrifiant, pour en faciliter son utilisation, doit être encouragée et facilitée partout là où ils sont difficiles d’accès.

La promotion du préservatif pour contenir et faire reculer l’épidémie d’infection à VIH et les autres I.S.T. (infections sexuellement transmissibles) est une composante importante de la riposte nécessaire à l’épidémie qui touche aujourd’hui plus de 35 millions de personnes dans le monde ; cette épidémie fera en 2010 près de deux millions de morts.

Dans de nombreux pays, les hommes et les femmes d’Eglise ont pris le parti de promouvoir et de distribuer des préservatifs, notamment à celles et ceux qui déjà infectés par le VIH reçoivent des soins dans des établissements gérés par les églises. Sidaction continuera son travail de renforcement de l’accès à la prévention, auprès de toutes les populations exposées au VIH, en France et dans les pays en développement.

Sidaction est une organisation de lutte contre le sida engagée dans le développement de la recherche scientifique et médicale, de l’accès aux soins, aux traitements, au soutien et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Sidaction appuie la lutte contre le sida en France et dans une trentaine de pays en développement.