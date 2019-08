Pour l’année 2009, Le Bois Français met en place de nouveaux aménagements.

Situé aux portes de l’agglomération grenobloise, le bois français est un espace naturel et de loisirs qui s’étend sur 75 hectares, en plein cœur du Grésivaudant, sur les communes de Saint-Ismier et du Versoud.

Il est ouvert toute l’année et propose une palette d’activités pour le plaisir et la détente. Cependant deux périodes se dégagent : hivernale et estivale. Depuis la mi-mai, la saison estivale a pu démarrer avec comme chaque année, des améliorations de cet espace.

Cette année, on trouve parmi les nouveautés, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le bois Français se voulait être accessible à tous, c’est pourquoi des travaux ont été entrepris pour ces personnes bénéficient d’un meilleur accueil.

Ainsi, le quai de la navette-bus a été aménagé par le SMTC et le chemin d’entrée qui mène à la base a été modifié pour faciliter l’accès en fauteuil roulant. Un fauteuil amphibie appelé Tiralo a été acquis, spécialement conçu pour que les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées puissent trouver ou retrouver les joies de la baignade en toute sécurité.

A quelques pas de l’agglomération, accessible par tous les modes de déplacements et désormais à la pointe de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la base de loisirs de Bois Français est prête pour un nouvel été.

Contact:

Audrey SCHERBERICH

audrey.scherberich@lametro.fr