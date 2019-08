Pour la Société Générale, le développement durable implique la prise en compte du handicap

Du 1er au 7 avril 2009, la Société Générale participe à la 7e édition de la Semaine du développement durable. A cette occasion, la banque confirme son engagement en faveur d’un développement économique solidaire et respectueux de l’environnement.

Cette politique qui s’articule principalement autour de trois axes :

– l’intégration des critères sociaux et environnementaux dans les métiers à travers le financement de projets responsables et des énergies renouvelables, les marchés du CO2, les produits d’investissement socialement responsable, la microfinance …

– le développement responsable des collaborateurs : programme diversité, Mission Handicap…

– l’optimisation des impacts directs de ses activités sur l’environnement et la société : réduction puis compensation des émissions de CO2, immobilier de Haute Qualité Environnementale, Programme Green IT, mécénat solidaire et environnemental…