Pour la première fois à Lyon, un salon dédié aux services à la personne3 et 4 avril 2009

Les services à la personne ont le vent en poupe en Rhône-Alpes, comme partout en France. Ainsi, en région, entre 2004 et 2006, les demandes de services à la personne ont augmenté de 20 % ; de même, les créations de structures de services à la personne affichent une belle envolée (+ 45 % entre janvier 2006 et juin 2007). Dans le Rhône, le nombre de structures agréées a, quant à lui, connu une hausse de plus de 60 % entre mai 2006 et septembre 2008. C’est pourquoi Sepelcom a souhaité dédier un salon à ce secteur en plein développement.

Deux salons en un !

Aussi, les 3 et 4 avril, le Palais des Congrès de Lyon accueille la première édition du Salon des Services à la Personne. Ouvert au grand public comme aux professionnels, le salon a pour vocation de répondre, en un même lieu, aux problématiques de l’ensemble des acteurs du secteur.

C’est pourquoi le salon sera configuré en 2 grands secteurs d’exposition :

– le secteur grand public d’une part

– le secteur professionnel d’autre part

Un carrefour d’informations côté grand public

Plus de 210.000 ménages ont un recours annuel aux services à la personne pour un budget annuel de 1.3 million d’euros. Aussi, qu’il ait un problème de nounou ou de maintien à domicile de sa belle-mère, le particulier pourra rencontrer au Palais des Congrès de Lyon l’offre globale des services à la personne dans 2 espaces différents :

– les services à la famille et petite enfance

– le maintien à domicile des personnes âgées et/ou dépendantes

Le visiteur, particulier en recherche de solutions ou travaillant dans le secteur médico-social, pourra s’informer auprès des différentes structures d’aide à domicile, rencontrer des prestataires de location/vente de matériel médical, de téléassistance, etc….

Des institutionnels et des collectivités territoriales (FEPEM, URSSAF, Conseil Général du Rhône) seront également présents sur le salon pour éclairer le visiteur sur leurs différentes compétences.

Enfin, des conférences, gratuites, répondront aux problématiques concrètes d’un utilisateur de services à la personne (fiscalité, aides, associations d’aide aux malades…), ou aborderont des thématiques d’actualité.

Un lieu de rencontre et d’échanges pour les professionnels

Avec une croissance de +60 % du nombre de structures agréées dans le Rhône entre mai 2006 et septembre 2008, +17.000 salariés entre janvier 2007 et janvier 2008, le secteur des services à la personne devient, en ces temps de crise économique, un secteur de création d’emploi.

Aussi, l’espace professionnel permettra aux créateurs d’entreprises de services à la personne de rencontrer, pour la première fois en un seul lieu, tous les acteurs de la création d’entreprise.

Les dirigeants d’entreprises de SAP, pourront, quant à eux, trouver sur cet espace, des solutions pour booster leur activité (solutions informatiques, certification et qualification, conseils, franchiseurs…)

Enfin les personnes en recherche d’emploi auront, ainsi une opportunité de rencontrer les structures qui recrutent, de trouver des solutions de formation, de financement de la formation, etc…

« Il nous a semblé le bon moment de créer à Lyon, au printemps, un lieu unique de rencontre et d’échanges pour tous les professionnels des services à la personne, mais également un carrefour d’information pour les particuliers », soulignait Véronique Szkudlarek, Directrice du Salon.

Palais des Congrès – Cité Internationale – Quai Charles de Gaulle – Lyon 6°

Bus : 4 / 58 / C1 – Station Velo’v devant le Palais des Congrès

3 avril : 09h30 / 21h00 – 4 avril 2009 : 09h30 / 19h00

Tarif : 5 euros pour les adultes – entrée gratuite pour les moins de 18 ans et les personnes en recherche d’emploi.

I

nvitations à télécharger sur le site du salon : www.salon-services-personne-lyon.com