Pour la première fois à l’écran, langue parlée et langue des signes ont la même place.

Gulli, CANAL J et TiJi produisent des émissions d’apprentissage de la Langue des signes française (LSF) et des programmes. Samedi 9 janvier, Gulli a diffusé la première “pastille” de trois minutes de “Fais moi signe”, une nouvelle émission produite par J2F Productions pour apprendre aux jeunes téléspectateurs des phrases ou des expressions en langue des signes. Noémie, un professeur sourd fait découvrir la LSF à des enfants entendants, ils vont ainsi apprendre une nouvelle langue, mais aussi une nouvelle façon d’aborder la communication : une manière plus instinctive, plus naturelle et plus physique. (Source TF1)