Pour la 3e année consécutive, Help-Line participe à la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Au-delà de cet événement, Help-Line poursuit au quotidien son engagement pour favoriser l’égalité des chances et la diversité au sein de l’entreprise. Spécialiste français du Service Desk, Help-Line a fait le choix, depuis sa création, d’ouvrir ses portes à tous, en se basant sur les seules compétences et motivations des candidats. C’est ainsi que l’entreprise intègre dans ses processus de recrutement l’embauche de personnes handicapées et met en place tout au long de l’année des actions concrètes permettant leur intégration et leur épanouissement professionnel : formation des responsables RH, aménagement des locaux, mise à disposition d’outils de travail spécifiques, recrutement auprès des associations spécialisées… 30 postes sont ainsi proposés par Help-Line à l’occasion de la prochaine Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, qui se déroulera du 15 au 21 novembre prochains.

30 postes en CDI ouverts et accessibles à tous

Le 17 novembre, dans le cadre du Forum Emploi, qui se déroulera à la Halle Carpentier – Paris 13e, Help-Line accueillera les candidats intéressés par les postes suivants :

– Service Desk : Hot Liners, Techniciens Help Desk N1 et N2, Techniciens Support de proximité, Ingénieurs support.

– Ingénierie du poste de travail : Ingénieurs système, Packageurs/Intégrateurs,

– Conseil : Consultants ITIL, Consultants intégration de solutions (HP, BMC, …)

– Production Informatique : Coordinateurs de production, Administrateurs système/ réseaux

Tous les postes sont proposés en CDI, et basés dans les différents centres de services de Help-Line, situés en région parisienne et à Angers.

A propos de Help-Line

SSII de 1300 personnes, créée en 1994 au sein du groupe NEURONES, Help-Line accompagne les entreprises pour les délivrer des contraintes liées à la gestion de leur système informatique et dispose d’une expertise complète dans la prise en charge, l’optimisation et l’industrialisation de la chaîne de support au poste de travail.

Devenu le partenaire incontournable des DSI, Help-Line est reconnue aujourd’hui comme le leader et spécialiste français dans les domaines : du support et de l’assistance (Help Desk / Service Desk), de la gestion et l’évolution du patrimoine informatique de l’entreprise (Infogérance), de l’ingénierie du poste de travail, du conseil et de l’intégration des solutions de gestion d’infrastructure et de mise en œuvre d’organisations de Service Desk. Les activités de Help-Line sont certifiées ISO 9001 version 2000.

Help-Line fidélise ses clients en leur apportant un haut niveau d’expertise et des réponses personnalisées en s’appuyant sur les meilleures pratiques. Plus de 170 sociétés (dont 23 au CAC 40) et administrations font confiance à Help-Line, parmi lesquelles : Accor, Danone, Eiffage, Veolia Environnement, Calyon, L’Oréal, Johnson & Johnson, Saint-Gobain.

Pour plus d’informations sur Help-Line consultez son site Web : www.helpline.fr