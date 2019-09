Pour François Hollande, “la place de la personne handicapée c’est à la fois un devoir et un atout”

PARIS, (AFP) – François Hollande, candidat socialiste à la présidentielle, a estimé que donner une place aux personnes handicapées dans la société était “à la fois un devoir et un atout”, lors d’un déplacement à Paris dans le cadre de la semaine pour l’emploi.

“Le handicap peut devenir, s’il est mutualisé, une réussite pour chacun”, a déclaré M. Hollande lors d’une visite au Café Signes, un établissement du XIVe arrondissement favorisant les échanges entre sourds et entendants.

Il a jugé qu’il y avait “encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par la loi de 2005” selon laquelle les entreprises privées et les employeurs publics de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer 6% de personnes handicapées sous réserve de payer une contribution financière. “La place de la personne handicapée c’est à la fois un devoir et un atout”, a ajouté le candidat soulignant que “le film qui marche le mieux en ce moment (“Intouchables”, ndlr) montre combien chacun a besoin de l’autre”. “Le grand enjeu de l’élection présidentielle, c’est la capacité de vivre ensemble. C’est pourquoi je suis là dans un lieu tout à fait symbolique”, a dit le député de Corrèze qui a dialogué avec les employés sourds du café-restaurant, via une interprète.

Demandant à cette dernière comment se disait “François Hollande en langage des signes”, le candidat s’est vu répondre que pour l’instant “son signe (était est celui de la Hollande” (le pays) car “les sourds ne vous connaissent pas encore forcément”. Mais “je pense qu’il vous rebaptiseront”, a ajouté la jeune femme. M. Hollande a promis que “dans les moments les plus importants” de sa campagne présidentielle, il y aurait “toujours une traduction en langage des signes”. Le candidat était notamment accompagné de la députée PS Marisol Touraine, chargée dans son équipe de campagne d’une commission thématique sur “social, santé, personnes âgées, handicap”.