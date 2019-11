Pour favoriser l’hospitalisation à domicile des personnes handicapées malades

Pour que « les personnes handicapéesn’aient pas à faire l’impossible choixd’être ou bien soignées ou bien accompagnées», le rapport propose de rendrepossible les « consultations et examensde (médecins) spécialistes au domicile,et/ou dans le lieu d’accompagnement etde vie », ou encore d’ « utiliser au maximumla possibilité d’avoir recours auxservices de l’hôpital à domicile dans tousles lieux de vie ».L’auteur du rapport remis en février, PascalJacob, président d’une association dedéfense des personnes atteintes d’infirmitécérébrale, suggère aussi de « rendregratuites pour la personne handicapéetoutes les rééducations et éducationsthérapeutiques qui améliorent l’esthétiqueet la vision de la personne » ou demieux former les personnels hospitalierset médico-sociaux aux handicaps lourds.« Si l’hôpital ordinaire permet une priseen charge adaptée pour les (…) soinsayant motivé l’hospitalisation, il provoqueaussi, fréquemment, une détériorationde l’état de santé global de la personne,voire l’aggravation de son handicap etou de sa dépendance », a souligné MmeBerra, en recevant le rapport.Elle a également dit « soutenir » les préconisationsdu rapport et indiqué qu’unecirculaire à venir allait préciser « les objectifsd’amélioration d’accès à des soinsdiversifiés pour les personnes hébergées».