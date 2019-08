Pour favoriser la formation professionnelle des salariés des ‘Très Petites Entreprises”

OPCALIA Rhône-Alpes vient de présenter son guide régional d’actions collectives de formation destiné exclusivement aux TPE (entreprises de moins de 10 salariés) et donc particulièrement adapté à leurs attentes. Ces formations bénéficient de cofinancements publics (Etat, Europe) et peuvent être prises en charge au titre du plan de formation ou de la période de professionnalisation, et faire l’objet de demandes dans le cadre du DIF.Ce programme propose aux salariés rhônalpins une offre diversifiée de 43 formations dispensées par 37 organismes de formation répartis sur les 8 départements de la région, au plus près des entreprises.

Le programme propose pour la première fois des formations sur la logistique et un parcours Dirigeants, portant ainsi à 7 le nombre des thèmes proposés : Bureautique, Communication/organisation, Comptabilité/gestion, Développement Personnel, Langues, Logistique, Parcours Dirigeants salariés. Il intègre une majorité de formations courtes, de 14 à 35 heures sauf en langues où il est proposé des parcours sur mesure de 35 à 80 heures. Certaines formations se déroulent en FOAD (Formation Ouverte et à Distance).

En outre, parmi les offres, nous noterons des formations visant la maîtrise des compétences clés et notamment, une préparant au DILF (diplôme initial de langue française), une axée sur l’utilisation des écrits professionnels et une correspondant aux savoirs de base, axe prioritaire de développement d’OPCALIA.

Les actions de formation de ce programme sont financées grâce aux fonds mutualisés d’OPCALIA Rhône-Alpes et bénéficient pour certaines du soutien du Fonds Social Européen (FSE) qui vise notamment à moderniser l’organisation du travail et développer les compétences des salariés des TPE/PME, et de l’Etat au titre des Engagements de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC).

Commentant le lancement de ce programme régional d’actions collectives de formation 2009, Jean-Pierre Petit, Président d’OPCALIA Rhône-Alpes, déclare « Les signataires de l’Accord de 2003, qui s’est traduit en 2004 par la loi sur la Formation Tout au Long de la Vie, ont inscrit comme prioritaires les salariés issus des petites et très petites entreprises. L’accès à la formation professionnelle dépend encore trop souvent du niveau de formation initiale de la personne, de la taille de son entreprise, du secteur professionnel dans lequel elle exerce son activité, de son sexe, de sa catégorie socioprofessionnelle ou de la nature de son contrat de travail. Aussi, l’objectif de ce guide est de favoriser l’accès du plus grand nombre de salariés à la formation, sans discrimination, notamment au travers du DIF. »

Isabelle VRAY-ECHINARD, Directrice d’OPCALIA Rhône-Alpes ajoute: « OPCALIA Rhône-Alpes réalise chaque année une enquête de satisfaction de son programme d’actions collectives de formation afin d’ajuster ou de renouveler l’offre de formation proposée aux entreprises. Il en est ressorti que le programme d’actions collectives leur permet de suivre des formations qu’ils n’auraient jamais pu suivre autrement sachant que certains n’avaient même jamais suivi de formation auparavant. Cette année, nous avons veillé en particulier à proposer des formations au moindre coût afin que le volet financier ne constitue pas un frein au départ en formation des salariés.

A PROPOS D’OPCALIA (www.opcalia.com)

OPCALIA Rhône-Alpes est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) – interbranches, interprofessionnel et régional – au titre de la formation professionnelle. Il finance la formation des salariés via différentes mesures : plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, DIF, bilans de compétences, VAE.

– Définition et mise en oeuvre de projets de formation ;

– Ingénierie financière : articulation des différentes mesures de formation, cofinancements publics…;

– Simplification administrative et financière ;

– Service d’informations juridiques sur la formation ;

– Mise à disposition d’outils d’information, d’aide à la décision…

OPCALIA Rhône-Alpes, c’est une équipe de 35 professionnels, au service de 2400 entreprises qui emploient 240 000 salariés. OPCALIA Rhône-Alpes a financé en 2007 la formation de 13 127 stagiaires, 5837 actions de formation et 430 contrats de professionnalisation pour un montant de 16 millions d’euros.

OPCALIA est le 3e acteur national en matière de gestion de la Formation Professionnelle Continue et représente 45 000 entreprises adhérentes qui emploient 2,6 millions de salariés issues de 22 branches et secteurs d’activité ou de l’interprofession ; 396 M€ collectés en 2008 au titre de la Formation Professionnelle des salariés (sur MSB 2007).

OPCALIA s’appuie sur un réseau de 28 opérateurs régionaux et de branche répartis sur tout le territoire avec un effectif de 550 collaborateurs.