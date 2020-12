Pour faire face à son développement, Dépanordi signe un partenariat avec Pôle Emploi

Listen to this article Listen to this article





Dans le cadre de ses perspectives importantes de croissance et de développement, Dépanordi a signé le 27 janvier dernier un contrat de Service Qualité avec Pôle emploi à qui l’enseigne fait appel depuis trois ans déjà. « Nous embauchons une ou deux personnes chaque mois, nous voulons donc des embauches sur mesure et c’est le Pôle emploi de Château-Gombert, spécialisé dans les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, qui va désormais centraliser les demandes, mettre en place un suivi d’information et faire des sélections de candidats ce qui va nous faciliter grandement les recrutements » explique Sylvie Palet, directrice générale de la société.

Le jour même de la signature de ce contrat, Pôle emploi organisait une session de recrutement pour Dépanordi. Une assistante administrative a ainsi été recrutée parmi une quinzaine de candidats

présélectionnés sur 58 postulants. Ce contrat Service Qualité a deux objectifs principaux :

· Réussir des recrutements sur-mesure sur tous les postes recherchés par Dépanordi : actuellement, 7 postes de webmaster, technico-commercial, techniciens de maintenance, sont en cours de recrutement pour Marseille, Paris, Strasbourg et Annemasse.

· Promouvoir la diversité et la lutte contre les discriminations. Dépanordi est résolument engagé, auprès de Pôle emploi, en faveur de l’égalité des chances. Cet engagement se traduit par le recrutement, principalement en CDI, de candidats reflétant la diversité de la société dont des jeunes, des travailleurs handicapés, des séniors, des demandeurs d’emploi de longue durée.

En savoir plus : http://www.depanordi.fr/recrutement-depanordi.html