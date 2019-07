Pour des ports accessibles

Rendre les ports morbihannais, les pontons et les bateaux accessibles aux handicapés : le projet du lycée des métiers du nautisme Emile-James d’Etel et de l’Association des paralysés de France.



Un cahier des charges a été défini avec les étudiants du lycée morbihannais du nautisme d’Etel, et, l’un d’eux, Kevin Gausson, a étudié un système de potence à installer dans les ports pour hisser à bord un fauteuil motorisé et transborder les personnes handicapées. Un partenariat avec la Sagemor vise à équiper les dix ports morbihannais d’une place «handicapé», comme sur les parkings, et de cette potence, dont le prototype doit être construit d’ici fin 2009 par un bureau d’études, avec un suivi par les étudiants. «L’idée est de permettre aux personnes à mobilité réduite d’aller de port en port», expliquait Gwen Le Roy, professeur de sport, et animatrice du partenariat avec l’APF et du Défi Voile. «L’objectif à terme est de pouvoir labelliser le système et le concept et de le généraliser sur les autres ports».