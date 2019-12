Pour créer des entreprises solidaires : Paris renouvelle son appel à projets

Le maire de Paris vient de rappeler, à l’occasion de l’adoption du Plan Départemental d’Insertion, que toutes les énergies devaient être mobilisées pour faire face à la crise économique, créer des emplois et agir pour la solidarité. A cet égard, le secteur de l’économie sociale et solidaire est particulièrement dynamique : il a permis en 2009 le retour à l’emploi de près de 3 000 allocataires parisiens du RSA. A l’initiative de Seybah Dagoma, adjointe chargée de l’économie sociale et solidaire, l’appel à projets lancé l’année dernière pour créer des entreprises solidaires est donc reconduit en 2010. Il est destiné à créer des entreprises, notamment des structures d’insertion par l’activité économique, pour créer des emplois d’insertion et rendre de nouveaux services aux Parisiens.

Cet appel à projets est ouvert du 1er avril au 15 juin. Il peut bénéficier potentiellement à tous ceux qui recherchent un emploi.

Il vise particulièrement trois publics prioritaires, très exposés aux effets de la crise : les jeunes, les femmes – notamment les femmes isolées en situation de monoparentalité – et les personnes en situation de grande exclusion.

Les dossiers sont à remplir directement en ligne sur le site paris.fr, à la rubrique « économie / création d’entreprise ».

Les lauréats seront désignés à l’automne par un jury présidé par Seybah Dagoma et associant les acteurs du secteur de l’économie sociale et solidaire à Paris.

Ces lauréats pourront notamment bénéficier :

· d’une subvention d’aide au démarrage allant jusqu’à 25 000 euros ;

· d’autres subventions au titre de la participation du département à l’embauche d’allocataires parisiens du RSA ;

· et d’un accompagnement personnalisé en matière de conseil, de financement, de recherches de locaux, de communication.

Une centaine d’emplois sont ainsi espérés à terme grâce à ces nouvelles entreprises solidaires.

La première édition, lancée en 2009, avait rencontré un véritable succès : près de 70 dossiers reçus, 12 lauréats, parmi lesquels on peut citer par exemple la première boulangerie labellisée entreprise d’insertion en France ou encore deux conciergeries d’entreprises.