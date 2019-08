Pose de la première pierre de l’Institut Médico Éducatif Henri Lafay

Depuis 2004, l’Institut Médico-Éducatif Henri Lafay est installé au cœur du quartier du Pont des Chèvres. Pour assurer temporairement l’accueil d’une vingtaine de jeunes autistes, Bourg Habitat a aménagé le rez-de-chaussée d’un immeuble, place Georges Loiseau. Grâce à l’appui de la ville de Bourg (cession du terrain) et l’aide financière de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (23,2 % du montant de l’opération), un nouvel établissement, plus adapté, verra le jour en août 2011 rue du Docteur Duby à Bourg-en-Bresse.

Le nouvel IME Henri Lafay a été pensé autour des principaux symptômes de l’autisme. Intégré dans la ville, il permettra aux jeunes enfants et adolescents de prendre leur repas dans les écoles de proximité, de bénéficier des transports en commun, de participer aux activités des centres de loisirs et ainsi de mieux s’insérer socialement. L’architecte, Jean-Luc Ramel, chargé de concevoir cet établissement, a travaillé en étroite collaboration avec l’APAJH, association qui assurera la gestion de l’établissement.

Fonctionnalité et développement durable

De plain-pied, cet IME sera avant tout fonctionnel et conçu autour de trois principaux espaces communs: un pôle rééducation, un pôle éducatif et un pôle pédagogique. D’une capacité de 24 places, les jeunes seront accueillis en fonction du calendrier scolaire, uniquement en journée, du lundi au vendredi de 9 à 16 heures. Bourg Habitat a souhaité que cet IME soit bâti sur un principe de développement durable avec bardages et ossature bois, mur en pierre, toiture végétalisée… Les travaux de maçonnerie ont débuté en juillet 2010, l’ouverture du centre est prévue pour septembre 2011. Le montant total de l’opération s’élève à 2,3 millions d’euros.

L’insertion urbaine du projet

Le terrain, de près de 2500 m2, se situe à l’angle de la rue des Blanchisseries et de la rue du Dr Duby à Bourg-en-Bresse. Ce quartier, largement desservi par les transports urbains, est situé à proximité du centre-ville (accès aux commerces et services) et de divers équipements publics : groupe scolaire Louis Parant, complexe sportif, stade et jardins publics. Le futur bâtiment, composé d’un seul niveau, sera construit en limite de parcelle et l’accès se fera par la rue des Blanchisseries. Une partie de la parcelle est réservée à l’aménagement d’un jardin praticable par un réseau de chemins piétonniers en béton désactivé, accessible seulement depuis le bâtiment.

Fonctionnement

L’IME Henri Lafay fonctionnera en accueil de jour. De 9h à 16h le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9h à 13h30 le mercredi sur une période d’ouverture de 208 jours annuels.

L’accompagnement qui sera offert à l’IME Henri Lafay a pour objectif de favoriser l’épanouissement et l’intégration sociale des jeunes autistes accueillis. Les repas continueront à être pris à l’extérieur de la structure, à la cantine de l’école Louis Parant pour les plus jeunes, au collège Saint Roch pour les adolescents et au restaurant “Les Trois Saules” les mercredis et jours de vacances scolaires. La capacité d’accueil de l’IME sera de 24 places.

Un projet personnalisé pour chaque enfant :

Chaque jeune a un projet personnalisé et adapté. Les activités peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont encadrées par un ou plusieurs professionnels et peuvent être pluridisciplinaires avec es visées thérapeutiques, éducatives ou pédagogiques.

Les activités du début de matinée sont essentiellement consacrées aux apprentissages (travail en face à face selon les principes de l’éducation structurée, le travail individuel) et aux prises en charge (orthophonie, suivi psychologique, psychomotricité). Les après-midi sont dédiés à la socialisation et aux activités collectives (parcours de santé, déplacements dans la ville, courses, piscine, approche du milieu professionnel pour les adolescents…) et aux prises en charges.

L’APAJH dans l’Ain

Dans le département, la Fédération des APAJH gère 5 structures qui accompagnent des adultes (l’ ESAT de la Côtière et du Pays de Gex, Etablissement et Service d’Aide par le Travail, le SAH de Meximieux, Service d’Accompagnement à l’Hébergement et le SAJ de Meximieux, Service d’Activités de Jour) et des enfants et adolescents (le SESSAD de Bourg-en-Bresse, Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile et l’IME Henri Lafay de Bourg-en-Bresse, Institut Médico-Educatif). Ces structures font partie du Territoire Rhodanien.

Contacts :

Association Départementale APAJH 01 : Jean-René Marchalot, Président – Tél. 04 74 52 16 81