Portes ouvertes en Ile-de-France à l’occasion de la 4e Journée Tourisme et handicap

L’association Tourisme et Handicaps organise, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication, l’Agence Nationale des Chèques Vacances, la FNCDT-LA (Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme) et le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France, la 4e journée “Tourisme et Handicap” à travers la France, les samedi 21 et dimanche 22 mars 2009.

A cette occasion, 512 sites touristiques – 18,8% de plus que 2008 – labellisés ouvrent leurs portes pour présenter leurs actions mises en place en terme d’accessibilité pour des vacances et loisirs adaptés à tous. A Paris et région parisienne, ce sont 30 sites labellisés qui participent à l’événement.

A l’origine, l’Association Tourisme et Handicaps souhaitait sensibiliser les professionnels du tourisme à l’importance de la mise en place d’un accueil adapté aux personnes handicapées (qui représentent près de 10% de la population française) sur les lieux de vacances et de loisirs.

La liste complète des participants est disponible sur le site Internet de l’Association Tourisme et Handicaps www.tourisme-handicaps.org