Portes ouvertes à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Au regard du manque de structures existantes pour les enfants et les adultes porteurs de syndromes autistiques, la Région Ile-de-France s’est mobilisée, notamment en soutenant les projets de créations de structures et les projets des associations visant à aider les familles dans leur vie quotidienne. La journée promulguée par les Nations Unies sera l’occasion de faire découvrir ladernière réalisation conjointe Région – Autisme 75.

L’Institut Médico-Educatif “Cour de Venise” a ouvert ses portes l’automne dernier. Il prend en charge 17 adolescents autistes entre 12 et 18 ans en semi-internat. Depuis mars, avec la création de 5 places d’internat, ce sont au total 22 adolescents qui sont accueillis. La Région est particulièrement fière de cette structure, installée en plein Marais, totalement intégrée au sein d’un ensemble d’habitations. Cette situation privilégiée est un bel exemple de la solidarité qui peut s’établir entre personnes handicapées et personnes dites valides pour un enrichissement humain réciproque.

L’association Autisme 75- Ile-de-France, qui gère l’IME Cour de Venise, regroupe 200 adhérents, parents de personnes autistes et donateurs, de Paris et de la proche banlieue. L’association est affiliée à la Fédération française Sésame Autisme, reconnue d’utilité publique. Elle accueille, informe et conseille les parents.

Le jeudi 2 avril 2009 à 11heures 12-14 rue Saint Gilles, Paris 3e