Porte ouverte à l’UNADEV de Lyon

Fondée à Bordeaux en 1929, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, l’UNADEV, a pour objectif l’amélioration du quotidien des personnes handicapées visuelles, aveugles et malvoyantes. Quel que soit son lieu de résidence, chacun peu trouver auprès de l’association des informations, de l’écoute, des activités adaptées, des aides diverses, autant de facteurs permettant une meilleure intégration sociale. Pour mener à bien ses objectifs, l’UNADEV a mis en place un dispositif national animé par son siège social de Bordeaux, composé de différentes antennes régionales, (Roubaix, Rochefort, Toulouse, Pau…) et aujourd’hui Lyon.

A cette occasion, l’antenne de Lyon proposera une journée « porte-ouverte » le jeudi 20 mai prochain de 13h30 à 18h00 12 place Jules Guesdes – 69007 Lyon – Tél.04 37 37 89 47

Afin de présenter ses locaux, ses bénévoles et bien sur ses diverses activités, actions, missions… (Intégration sociale des déficients visuels, Informatique adaptée, Service d’aide à la personne, Culture et Loisir…)

Dans le cadre de son aide à la recherche ophtalmologique, l’UNADEV remettra à 18h00 un chèque de 49000€ à Monsieur Howard Cooper du Centre de Recherche INSERM U846 de Bron, pour ses travaux sur les photorécepteurs.

De plus un concert de piano sera proposé par le Président de l’UNADEV René Breton, au Grand Temple de Lyon à 20h30 (entrée libre) 3, Quai Augagneur – 69003 Lyon