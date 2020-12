Listen to this article Listen to this article





Oui, les enfants autistes peuvent s’ouvrir à l’autre, aux émotions, aux sensations et se construire. La personne autiste est un sujet qui ne demande qu’à s’épanouir. C’est le postulat de Claudine Pelletier-Milet, qui, à la marge des controverses sur les causes de l’autisme, a développé depuis 15 ans un dispositif avec ses poneys où «ses magnifiques cavaliers» évoluent dans son monde de joie et de plaisir. La « dame poney », comme l’appellent les bébés cavaliers, plongée dans cette grande odyssée humaine, a su prendre le recul nécessaire pour analyser les situations sur le terrain et formuler des hypothèses avec l’appui de la psychanalyste de l’enfance, Catherine Mathelin-Vanier et du psychologue clinicien Nicolas de Lahaye.

Certes, les animaux (chevaux, dauphins, etc.) trouvent un mode de communication avec les personnes autistes, mais pourquoi et comment, voilà ce qu’explique Claudine Pelletier-Milet, forte de son expérience.

Elle raconte dans ce livre une grande aventure humaine et ouvre de nouvelles brèches dans le monde clos et mystérieux de l’autisme.

Claudine Pelletier-Milet est monitrice d’équitation, équithérapeute et éducatrice spécialisée dans l’équitation pour les tout-petits. Elle dirige le centre équestre du haras des Mairins-Berdrix à La Chapelle-Montligeon dans le Perche. Elle est l’auteur d’Un poney pour être grand paru aux éditions Belin.

Le travail de Claudine Pelletier-Milet est soutenu et supervisé par Catherine Mathelin, psychanalyste spécialiste de la petite enfance, membre d’Espace analytique, docteur en psychologie et chercheur associé au Centre de recherche psychanalyse et médecine de l’université Paris 7-Diderot.

« Poneys et chevaux au secours de l’autisme » Claudine Pelletier-Milet Editeur : Belin Collection : Pédagogie 25 euros