Polynésie: la ministre soutien les initiatives locales de lutte contre les myopathies

Actuellement en mission en Polynésie française, la Ministre de la Solidarité, de l’Habitat et de la Famille, Armelle Merceron, a rencontré les représentantes de l’AFM, l’Association Française contre les Myopathies. Les échanges ont porté sur la volonté partagée de dynamiser les initiaves locales en matière d’organisation et d’information afin de sensibiliser l’opinion sur l’importance de la détection précoce et la prise en charge des personnes atteintes de myopathie, indique un communiqué du ministère.

Créée en 1958 par des malades et parents de malades, reconnue d’utilité publique en 1976, l’AFM s’est fixée deux missions, guérir les maladies neuromusculaires, maladies qui tuent, muscle après muscle et réduire le handicap qu’elles provoquent. Les axes prioritaires de cet organisme sont le développement des recherches thérapeutiques, les actions vers les familles, la myologie (science qui étudie le muscle, sain ou malade). Grâce aux dons du Téléthon, l’AFM finance différentes pistes thérapeutiques. Pour remplir ces missions, elle organise, depuis 1987, chaque premier week-end de décembre, le Téléthon, opération de collecte de fonds et de sensibilisation du grand public, opération relayée en Polynésie française depuis dix ans.

Renforcer l’accompagnement des familles

Lors de cette rencontre, le ministre a abordé les questions relatives aux actions menées par l’Association Française contre les Myopathies sur le plan national et plus précisément en Polynésie française. Les échanges ont porté sur la volonté partagée de dynamiser les initiaves locales en matière d’organisation et d’information afin de sensibiliser l’opinion sur l’importance de la détection précoce et la prise en charge des personnes atteintes de myopathie. Le ministère entend soutenir pleinement les démarches et les plans d’actions en matière de lutte contre les myopathies sur le territoire qui vise à renforcer l’accompagnement des familles durant l ‘évolution de la maladie, le partenariat avec le corps médical afin d’aller le plus loin possible dans les potentialités du développement des enfants et adultes.

