Polyhandicap et paralysie cérébrale : Journées d’études

Autonomie et handicap

Posted in:

Journées d’études polyhandicap et paralysie cérébrale les 16 et 17 novembre 2017

Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017, auront lieu à Paris les « Journées d’études Polyhandicap et paralysie cérébrale » édition 2017. Elles seront consacrées au thème : « Santé physique psychique sociale en 2017 : Prévention et soins essentiels pour le bien-être de la personne tout au long de sa vie ». Cet événement sera organisé en lien avec le comité scientifique de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (DOMU Mission handicap).

Parmi les autres contributeurs et participants : Les Amis de Karen / Notre-Dame de Joye – APF/HANDAS – CDI – Centre de Ressources Multihandicap IDF – CESAP – CESAP Formation – CLAPEAHA – Envoludia – FEHAP – Fondation John Bost – La Fondation Motrice – Groupe Polyhandicap France – Hôpitaux de Saint-Maurice – Institut Motricité Cérébrale – Société Française de Neuropédiatrie – Les Tout-Petits – UNAPEI.

Pratique : Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2017. Centre de conférences, 69 bis rue Boissière, Paris XVIe. Tél. 01.42.71.34.02.

Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements sur cet événement, rendez-vous sur le site : www.espace-evenementiel.com/evenements.php