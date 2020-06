Ce cycle à l’initiative de la mairie de Paris en partenariat avec le collectif retour d’images et sous le parrainage de Jackie Berroyer, se déroulera en trois temps :

– samedi 24 octobre : (10h45) diffusion du film « Rumba » au MK2 quai de seine.

– lundi 26 octobre : (18h) courts- métrages et débat autour du thème « politiquement incorrect : jusqu’où peut-on rire du handicap ? » Animé par Jackie Berroyer parrain à l’Hôtel de Ville.

– Dimanche 15 octobre : (15h) diffusion de « Aaltra » de B. Délépine et G. Kerven au CENTQUATRE.