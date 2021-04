Politique handicap innovante : L’association OETH lance un appel à projet

Ecouter article Ecouter article





L’association OETH lance un appel à projet afin de mettre en avant des démarches novatrices en faveur de l’inclusion, du maintien en emploi et de l’engagement dans une politique handicap.

Soutenir l’inclusion, le maintien en emploi des personnes en situation de handicap et l’engagement dans une démarche de politique handicap : c’est l’objectif de l’association OETH (Objectif Emploi des Travailleurs Handicapés), qui lance, pour la quatrième année consécutive un appel à projet. Celui-ci s’adresse aux établissements du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif.

Cette année, la sélection se déclinera en deux étapes. La première consistera à évaluer l’éligibilité des projets avec l’équipe OETH. Si le projet d’un inscrit est retenu, il passera à la deuxième étape. Le candidat aura accès à l’espace adhérent afin de suivre l’avancée de sa proposition et de pouvoir ensuite bénéficier d’un financement.

Déposez vos projets avant le 30 avril 2021 !

Pour participer, les porteurs de projets en matière de politique handicap innovante doivent d’abord remplir une lettre d’intention pour la première étape avant le 30 avril 2021 sur le site internet de l’association OETH. Si l’idée de projet est retenue, les inscrits devront alors déposer leur dossier de candidature pour la seconde étape avant le 31 mai 2021.

Les projets sélectionnés sont soutenus à hauteur de 50% par l’association OETH.

“Cet appel à projets fait suite à la signature du nouvel accord OETH pour la période 2020-2022, précisent les porte-paroles de l’association OETH. Comme pour les précédentes éditions, il est destiné aux organismes relevant de cet accord, c’est à dire les adhérents des organisations employeurs Fehap, Nexem et la Croix-Rouge Française”.

Pour plus d’informations sur cet appel à projets, rendez-vous sur le site internet de l’association OETH.

Qu’est-ce que l’association OETH ?

L’association OETH porte l’accord handicap OETH, relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif. Agréé depuis 1991 par le Ministère du travail, l’accord OETH est signé par la Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT et FO. Il couvre aujourd’hui plus de 16 500 établissements et services et 650 000 salariés.

Jusqu’au 31 décembre 2021, l’association prolonge ses aides exceptionnelles pour maintenir l’emploi des personnes en situation de handicap.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’association OETH accorde un fond d’intervention et des mesures d’urgences aux établissements couverts par son accord handicap. Dans le contexte actuel, elle prolonge son dispositif de soutien renforcé avec :