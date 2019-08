Polémique sur le handicap mental: Gérard Masson s’explique

Dans un communiqué daté du 13 février 2009, le Président de la Fédération française Handisport s’excuse et s’explique sur la “petite phrase” qui avait déclenché une violente polémique.

Dans le communiqué du 28 octobre 2008 dont je suis signataire, j’ai prononcé des mots * dont je regrette qu’ils aient pu entraîner des incompréhensions de la part des personnes handicapées, de leurs familles et des associations représentatives.

Je tiens à dire clairement mon souhait le plus profond que la pratique du sport et des compétitions de haut niveau soit ouverte à toutes les personnes handicapées qui le désirent sans aucune exclusive, dans un cadre technique s’appliquant à tous.

Je formule le vœu que le travail – mené au niveau international – sur les conditions techniques de classification des athlètes en situation de handicap mental ouvrira le principe de leur participation aux Jeux Paralympiques dans l’avenir et si possible dès les Jeux de Londres de 2012.

Je partage avec l’ensemble des associations la conviction que nul ne peut être rejeté d’aucune compétition, fût-elle de haut niveau, du seul fait de son handicap et de l’image qu’il pourrait susciter. Cette conviction s’ancre d’ailleurs dans les conventions et chartes internationales et européennes portant sur les droits humains et interdisant toute forme de discrimination, auxquelles j’adhère pleinement.

* « …Nos adhérents sportifs handicapés physiques, visuels et auditifs ne souhaitent pas être assimilés à des handicapés mentaux et ne veulent pas que le grand public fasse l’amalgame ; notamment lors des grandes compétitions…