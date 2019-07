Pôle emploi lance des formations vidéo en ligne

Alors qu’internet est aujourd’hui devenu un outil incontournable de la recherche d’emploi, Pôle emploi lance des modules de formation vidéo en ligne (MOOC) afin d’aider les candidats à définir leur projet professionnel et perfectionner leurs méthodes de recherche.

Quatre cours en ligne sont déjà proposés sur le site www.pole-emploi.org: « Construire son projet professionnel », « Organiser sa recherche d’emploi, trouver et sélectionner les offres », « Rédiger son CV et sa lettre de candidature », « Réussir l’entretien d’embauche et relancer l’employeur ». À noter que ces modules de formation sont gratuits et ouverts à tous. Seule une inscription rapide est nécessaire.