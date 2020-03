Pôle emploi et Würth France renouvellent leur coopération en faveur de l’emploi

Pôle emploi, représenté par Isabelle Laville, Directrice territoriale déléguée sur le bassin de Strasbourg, et la société Würth France, représentée par son Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques Luc Greth Merenda, renouvellent leur coopération en faveur de l’emploi pour une durée d’un an à compter du 8 février.

Fort du bilan positif du contrat conclu en 2010 entre les deux partenaires, Pôle emploi et Würth France souhaitent poursuivre leur coopération afin d’optimiser les recrutements et favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi. Concrètement, il s’agit de renforcer les liens entre les deux partenaires à tous les stades du processus de recrutement, du conseil à l’intégration des salariés à leur poste de travail en passant par la recherche et la sélection de candidats. Des rencontres et un suivi régulier entre Pôle emploi et Würth France permettront d’apporter des solutions aux difficultés identifiées, d’émettre des préconisations, d’assurer le suivi opérationnel des points à traiter et d’anticiper les besoins en recrutement de Würth France.

Pour cela, les deux partenaires partageront étroitement leurs informations sur l’évolution du secteur d’activité et des métiers de la fixation industrielle afin de renforcer l’efficacité des recrutements dans le but de concourir à l’adéquation des besoins en compétences de la société Würth France.

L’engagement de Würth France en matière de RH ne s’arrête pas au recrutement. L’entreprise pratique une politique ouverte et dynamique des Ressources Humaines en proposant un véritable plan de carrière et d’accompagnement des collaborateurs. C’est dans ce cadre également que Würth France, signataire de la charte de la diversité depuis 2007, a lancé en décembre dernier une vaste opération de sensibilisation destinée au recrutement et au maintient dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Toutes les offres d’emploi confiées à Pôle emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

En 2010, la coopération entre les deux parties avait permis le placement de 283 personnes, dont 10 en Alsace sur le site d’Erstein de Würth France pour un nombre total de 526 offres d’emploi transmises à Pôle emploi.

Un bilan annuel de la convention de coopération permettra d’analyser les résultats des actions réalisées et de définir les nouvelles actions à développer.