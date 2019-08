Pôle emploi et HandiCaPZéro renforcent leur dispositif en faveur des personnes handicapées.

Engagés depuis 2004, Pôle emploi et l’association HandiCaPZéro renforcent leur collaboration sur les sites pole-emploi.fr et handicapzero.org. Concrètement, les offres d’emploi et informations pratiques publiées sur pole-emploi.fr, le sont également simultanément sur handicapzero.org : accès aux formulaires, aux critères de recherches, à la consultation des offres dans une ergonomie conçue en concertation avec un panel d’internautes déficients visuels.

Pour permettre aux déficients visuels et personnes souffrant de fatigue visuelle de consulter les offres et les informations relatives à la recherche d’emploi, deux possibilités leur sont proposées :

– depuis handicapzero.org, “Confort de Lecture” leur permet de configurer la taille et la couleur des caractères ainsi que la couleur du fond d’écran des pages en fonction de leur besoin de lisibilité.

– la lecture des informations est retranscrite directement sur une plage braille et /ou un synthétiseur vocal connectés à l’ordinateur.

Testez vous-même : Accédez aux offres avec “Confort de Lecture”.

Chaque mois, environ 50 000 personnes consultent la rubrique emploi sur handicapzero.org. Après cette première étape importante, Pôle emploi et HandiCaPZéro se sont de nouveau rapprochés pour faire évoluer ce service en ligne, en répondant à un double objectif :

– satisfaire les besoins d’information des personnes handicapées en recherche d’emploi,

– proposer une plate-forme dédiée à l’emploi, évolutive et dynamique aux entreprises et collectivités partenaires de l’association.

La réussite de cette coopération amène aujourd’hui les deux parties à proposer une extension des services répondant à la volonté commune de Pôle emploi et de HandiCaPZéro de garantir l’égalité des droits et des chances à tout citoyen, notamment aux personnes déficientes visuelles.

Les nouveautés Web et Print 2010 :

Ecoutez pole-emploi.fr.

Grâce à l’évolution audio de la solution “Confort de lecture” proposée sur handicapzero.org, l’ensemble des pages web de la rubrique Pôle emploi peut être écouté par tous les internautes, depuis n’importe quel poste, sans recours à aucun matériel ou logiciel spécifique.

Deux nouveaux critères pour mieux cibler sa recherche.

Très attendus par les personnes handicapées en situation de recherche d’emploi, deux nouveaux moyens d’affiner ses recherches sont proposés surhandicapzero.org:

– La localisation géographique des postes à pourvoir. Très utile à une population pour laquelle la notion de déplacements est déterminante. Elle peut désormais limiter sa recherche à un rayon kilométrique autour de sa commune.

– Les postes pour lesquels les recruteurs se sont déclarés particulièrement attentifs aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

L’édition adaptée de la plaquette Pôle emploi “votre recherche d’emploi”.

Le guide pratique de référence devient accessible en caractères agrandis, en audio et en braille. L’adaptation de ce document indispensable qui contient toutes les informations et conseils sur l’inscription, la recherche d’emploi et les démarches, s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées conjointement par Pôle emploi et HandiCaPZéro pour favoriser l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Les éditions adaptées du guide sont disponibles auprès d’HandiCaPZéro au 0800.39.39.51 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine) ou sur handicapzero.org.

www.pole-emploi.fr est le premier site Internet de l’emploi en France avec plus de 25 millions de visites par mois.